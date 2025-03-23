Водночас днями показали декілька таких світлин. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Іраклі Макацарії.

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Так, вперше екс "Холостяк" показався публіці разом з дружиною, сином і донькою. Зіркова сім'я влаштувала сімейну фотосесію. Для фотосету Ліза обрала розслаблений образ, поєднавши молочні джинси з худі. Сам Іраклі обрав футболку, светр і класичні джинси. Їхній син, Георгій, був одягнений у джинси, футболку та кофтинку з ґудзиками, а молодшу доньку, Ніну, батьки одягли в милий чоловічок та шапочку з декоративними вушками.

На фотографіях дівчинка мило спить на плечі у батька, а Георгій дуркує та сміється з батьками.

Нагадаємо, Іраклі Макацарія вдруге став батьком наприкінці 2024 року. Водночас ні бізнесмен, ні його дружина-модель, наразі не розповідали подробиць про пологи та не назвали точну дати народження Ніни.