Чоловік розповів, у якому він з сім'єю стані. Повідомляє Show 24 з посиланням на фейсбук-сторінку актора.

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Як повідомила колега Ісаєнка, акторка Римма Зюбіна, приліт відбувся в сусідній під'їзд чоловіка.

З нами все добре. Але є загиблі й постраждалі. Березняки відкрили банку для допомоги постраждалим. Тож, якщо є можливість, долучайтесь,
– написав Андрій у фейсбуці.

Долучитися до збору для постраждалих можна за посиланням

Що відомо про атаку на Київ

  • У ніч на 23 березня Росія запустила по Україні 147 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів.
  • Внаслідок російського обстрілу Києва загинули три людини, серед них 5-річна дитина. Кількість поранених досягла 10 осіб. Серед постраждалих є 11-місячне немовля.
  • Відомо, що у Дніпровському районі уламки безпілотника пошкодили верхні поверхи житлового будинку та заклад харчування, в Голосіївському районі виникла пожежа в офісно-складській будівлі та металевому контейнері, а у Подільському районі – пошкоджено багатоповерхівку, де на 20 поверсі сталася пожежа. Крім того, в Шевченківському районі столиці пошкоджено 6 автомобілів.