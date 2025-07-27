Во время фестиваля в Юрмале: Лайма Вайкуле публично высказалась о войне России с Украиной
- Лайма Вайкуле призвала мировое сообщество поддержать Украину и заявила, что самое главное сейчас – как можно быстрее завершить войну.
- Певица открыто осуждает Россию, называя ее страной-агрессором, и отмечает, что не понимает, почему российские власти тратят деньги на войну.
В латвийской Юрмале с 25 по 27 июля проходит музыкальный фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala, организованный певицей Лаймой Вайкуле. Во время события артистка не обошла тему войны в Украине.
В частности, певица обратилась к мировому сообществу с призывом поддержать наше государство. Сообщает Show 24 со ссылкой на телеграмм-канал "Новости.Live".
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Так, в комментарии латвийскому телеканалу TV3+ Вайкуле отметила, что сейчас самое главное – как можно быстрее завершить войну.
Ничего нет важнее, чем это. Поэтому будем все держать кулачки за то, чтобы война закончилась,
– сказала знаменитость.
Когда журналист попытался вернуть разговор к теме музыки, Лайма ответила:
"Лучше дайте Украине оружия. А музыку мы всегда споем."
Что Лайма Вайкуле говорит о войне в Украине?
- Латвийская певица поддерживает Украину с начала полномасштабного вторжения. Она открыто осуждает Россию и называет ее страной-агрессором, которая без причины напала на мирное государство.
- Артистка говорит, что не понимает, зачем российские власти тратят деньги на войну, вместо того чтобы вкладывать их в медицину или развитие своей страны.
- До 2022 года Вайкуле еще выступала в России, но отказывалась ехать с концертами в оккупированный Крым – даже за большие гонорары.