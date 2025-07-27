Во время фестиваля в Юрмале: Лайма Вайкуле публично высказалась о войне России с Украиной

В латвийской Юрмале с 25 по 27 июля проходит музыкальный фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala, организованный певицей Лаймой Вайкуле. Во время события артистка не обошла тему войны в Украине.

В частности, певица обратилась к мировому сообществу с призывом поддержать наше государство. Сообщает Show 24 со ссылкой на телеграмм-канал "Новости.Live".

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Так, в комментарии латвийскому телеканалу TV3+ Вайкуле отметила, что сейчас самое главное – как можно быстрее завершить войну.

Ничего нет важнее, чем это. Поэтому будем все держать кулачки за то, чтобы война закончилась,

– сказала знаменитость.

Когда журналист попытался вернуть разговор к теме музыки, Лайма ответила:

"Лучше дайте Украине оружия. А музыку мы всегда споем."

Что Лайма Вайкуле говорит о войне в Украине?