Думал, что это задержка в развитии, – LAUD впервые рассказал о редкой врожденной патологии
- Финалист Нацотбора на Евровидение-2026 LAUD рассказал о своей редкой врожденной особенности – синдроме Поланда, из-за которого у него отсутствует одна грудная мышца.
- LAUD признался, что раньше комплексовал из-за этой особенности, но сейчас не испытывает дискомфорта, и рассматривает возможность наращивания мышцы в будущем.
Финалист Нацотбора на Евровидение-2026 LAUD впервые откровенно рассказал о редкой врожденной особенности – синдроме Поланда.
Артист объяснил, что это за состояние, и признался, как оно влияет на его повседневную жизнь. Об этом он рассказал в интервью, которое вышло на ютуб-канале Славы Демина.
Не пропустите Зибров, Педан и другие звезды показали свадебные фото и раскрыли секрет счастливых отношений
У меня нет одной грудной мышцы. Я с этим родился. Я сначала думал, что это какая-то задержка в развитии, а потом понял, что у меня этого нет. Это называется синдром Поланда. Это когда у тебя не вырастает большая одна грудная мышца, здесь просто кость,
– отметил LAUD.
Певец признался, что раньше сильно комплексовал из-за этой особенности. В юности ему было сложно даже выйти на пляж. Впрочем, с годами отношение изменилось – сейчас артист не испытывает никакого дискомфорта.
Также LAUD рассказал, что в начале карьеры за 300 евро приобрел специальную силиконовую мышцу. В будущем он рассматривает возможность наращивания мышцы, однако отметил, что это очень дорогая процедура.
Интервью с LAUD: смотрите видео онлайн
Кто такой LAUD?
- Настоящее имя артиста – Владислав Каращук.
- Он вырос в семье музыкантов, поэтому с детства занимается творчеством.
- Уже с девяти лет Владислав участвовал в престижных вокальных конкурсах, в частности "Черноморских играх", "Славянском базаре", а также в отборе на Детское Евровидение.
- Сегодня LAUD исполняет треки в жанре R&B. Кроме этого, он является композитором и автором песни.
- Артист стал финалистом шоу "Голос страны", а также несколько раз участвовал в Национальном отборе на Евровидение – в 2018, 2019 и 2026 годах. В этом году в песенном конкурсе он занял второе место с песней LIGHTKEEPER, а на Евровидение-2026 от Украины поедет певица LELÉKA.