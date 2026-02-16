Артист пояснив, що це за стан, і зізнався, як він впливає на його повсякденне життя. Про це він розповів в інтерв'ю, яке вийшло на ютуб-каналі Слави Дьоміна.

У мене немає одного грудного м'яза. Я з цим народився. Я спочатку думав, що це якась затримка в розвитку, а потім зрозумів, що в мене цього немає. Це називається синдром Поланда. Це є в деяких спортсменів. Це коли в тебе не виростає великий один грудний м'яз, тут просто кістка,

– зазначив LAUD.

Співак зізнався, що раніше сильно комплексував через цю особливість. У юності йому було складно навіть вийти на пляж. Втім, з роками ставлення змінилося – нині артист не відчуває жодного дискомфорту.

Також LAUD розповів, що на початку кар'єри за 300 євро придбав спеціальний силіконовий м'яз. У майбутньому він розглядає можливість нарощення м'яза, однак зазначив, що це дуже дорога процедура.

