Артист пояснив, що це за стан, і зізнався, як він впливає на його повсякденне життя. Про це він розповів в інтерв'ю, яке вийшло на ютуб-каналі Слави Дьоміна.
У мене немає одного грудного м'яза. Я з цим народився. Я спочатку думав, що це якась затримка в розвитку, а потім зрозумів, що в мене цього немає. Це називається синдром Поланда. Це є в деяких спортсменів. Це коли в тебе не виростає великий один грудний м'яз, тут просто кістка,
– зазначив LAUD.
Співак зізнався, що раніше сильно комплексував через цю особливість. У юності йому було складно навіть вийти на пляж. Втім, з роками ставлення змінилося – нині артист не відчуває жодного дискомфорту.
Також LAUD розповів, що на початку кар'єри за 300 євро придбав спеціальний силіконовий м'яз. У майбутньому він розглядає можливість нарощення м'яза, однак зазначив, що це дуже дорога процедура.
Інтерв'ю з LAUD: дивіться відео онлайн
Хто такий LAUD?
Справжнє ім'я артиста – Владислав Каращук.
Він виріс у родині музикантів, тому з дитинства займається творчістю.
Вже з дев'яти років Владислав брав участь у престижних вокальних конкурсах, зокрема "Чорноморських іграх", "Слов'янському базарі", а також у відборі на Дитяче Євробачення.
Сьогодні LAUD виконує треки в жанрі R&B. Окрім цього, він є композитором і автором пісні.
Артист став фіналістом шоу "Голос країни", а також кілька разів брав участь у Національному відборі на Євробачення – у 2018, 2019 та 2026 роках. Цьогоріч у пісенному конкурсі він посів друге місце з піснею LIGHTKEEPER, а на Євробачення-2026 від України поїде співачка LELÉKA.