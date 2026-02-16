Артист объяснил, что это за состояние, и признался, как оно влияет на его повседневную жизнь. Об этом он рассказал в интервью, которое вышло на ютуб-канале Славы Демина.

У меня нет одной грудной мышцы. Я с этим родился. Я сначала думал, что это какая-то задержка в развитии, а потом понял, что у меня этого нет. Это называется синдром Поланда. Это когда у тебя не вырастает большая одна грудная мышца, здесь просто кость,

– отметил LAUD.

Певец признался, что раньше сильно комплексовал из-за этой особенности. В юности ему было сложно даже выйти на пляж. Впрочем, с годами отношение изменилось – сейчас артист не испытывает никакого дискомфорта.

Также LAUD рассказал, что в начале карьеры за 300 евро приобрел специальную силиконовую мышцу. В будущем он рассматривает возможность наращивания мышцы, однако отметил, что это очень дорогая процедура.

