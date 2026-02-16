LAUD ответил, пойдет ли на Нацотбор на Евровидение в следующем году

LAUD (Владислав Каращук) трижды участвовал во взрослом Национальном отборе на Евровидение. Певец ответил, планирует ли в следующем году подавать заявку на песенный конкурс.

О своем участии в Нацотборе LAUD заговорил в новом интервью, которое вышло на ютуб-канале Славы Демина.

Тоже интересно От церковных хоров до украинской сцены: что такое госпел и почему его связывают с LAUD

LAUD признался, что не хочет, чтобы его сравнивали с KHAYAT (Андрей Хайат), который также несколько раз участвовал в Национальном отборе на Евровидение. Певец поделился, что пока не настроен идти на песенный конкурс в следующем году.

Потому что я только выдохнул от этого Евровидения. Это был сложный период. Это была сложная зима для всех нас. У нас не было отопления. Это все влияло на то, что ты делаешь. Ты боишься заболеть. Весь этот процесс был сложный. Это такие голодные игры, как по мне,

– объяснил он.

LAUD также отметил, что его конкурсная песня Lightkeeper направлена как на украинскую, так и на зарубежную аудиторию.

Мне недавно писал муж Valeriya Force и выразил респект за песню. Он говорит: "Я сейчас в Лос-Анджелесе, и у нас в плейлистах играет Lightkeeper". Это круто, значит мы достигли классного результата,

– рассказал LAUD.

Интервью с LAUD: смотрите видео онлайн

LAUD на Нацотборе-2026: главное