LAUD ответил, пойдет ли на Нацотбор на Евровидение в следующем году
- LAUD пока не планирует участвовать в Нацотборе на Евровидение в следующем году.
- Его песня Lightkeeper получила положительные отзывы и играет в плейлистах в Лос-Анджелесе.
LAUD (Владислав Каращук) трижды участвовал во взрослом Национальном отборе на Евровидение. Певец ответил, планирует ли в следующем году подавать заявку на песенный конкурс.
О своем участии в Нацотборе LAUD заговорил в новом интервью, которое вышло на ютуб-канале Славы Демина.
Тоже интересно От церковных хоров до украинской сцены: что такое госпел и почему его связывают с LAUD
LAUD признался, что не хочет, чтобы его сравнивали с KHAYAT (Андрей Хайат), который также несколько раз участвовал в Национальном отборе на Евровидение. Певец поделился, что пока не настроен идти на песенный конкурс в следующем году.
Потому что я только выдохнул от этого Евровидения. Это был сложный период. Это была сложная зима для всех нас. У нас не было отопления. Это все влияло на то, что ты делаешь. Ты боишься заболеть. Весь этот процесс был сложный. Это такие голодные игры, как по мне,
– объяснил он.
LAUD также отметил, что его конкурсная песня Lightkeeper направлена как на украинскую, так и на зарубежную аудиторию.
Мне недавно писал муж Valeriya Force и выразил респект за песню. Он говорит: "Я сейчас в Лос-Анджелесе, и у нас в плейлистах играет Lightkeeper". Это круто, значит мы достигли классного результата,
– рассказал LAUD.
Интервью с LAUD: смотрите видео онлайн
LAUD на Нацотборе-2026: главное
LAUD выступил на Национальном отборе на Евровидение-2026 с песней Lightkeeper.
Члены жюри по-разному оценили номер певца. Злата Огневич сказала, что стоит доработать вокальную аранжировку, Константин Томильченко назвал LAUD своим фаворитом, а Евгений Филатов заметил, что артисту не хватает смелости.
По результатам голосования LAUD занял 2 место. Он получил по 9 баллов от жюри и зрителей.