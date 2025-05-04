Леди Гага сыграла бесплатный концерт в Рио-де-Жанейро: сколько людей посетили грандиозное шоу

Леди Гага устроила бесплатный концерт на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро. Городские власти сообщили, что грандиозное шоу американской певицы посетили более двух миллионов человек.

Самый большой концерт поп-звезды в истории оплатил город – это попытка поднять экономику Рио-де-Жанейро. Власти ожидают, что он может принести 100 миллионов долларов, пишет Show 24 со ссылкой на BBC.

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Леди Гага выступила на пляже Копакабана в субботу, 3 мая. Этот концерт был частью промотура восьмого альбома певицы Mayhem, в который, в частности, вошли песни Abracadabra и Die With A Smile. Последний раз она выступала в Бразилии в 2012 году.

Сообщается, что некоторые фаны начали занимать очередь рано утром. На концерте организовали масштабные меры безопасности: дежурили 5000 полицейских, а посетители проходили через металлоискатели. Кроме того, власти использовали дроны и камеры с функцией распознавания лиц, чтобы тщательнее контролировать событие.

Леди Гага выступила на пляже Копакабана / Фото Getty Images

Концерт Леди Гаги на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро / Фото Getty Images

Костюмы Леди Гаги были сделаны в бразильской тематике. Тысячи людей пели вместе самые известные хиты певицы: Alejandro, Poker Face и Abracadabra, многие махали флагом ЛГБТ. Поклонники поп-звезды приехали со всей страны, чтобы увидеть грандиозное шоу.

Заметим, что Леди Гага – не первый человек, который сыграл бесплатный концерт в Рио-де-Жанейро. Американская певица Мадонна выступила на пляже Копакабана в мае 2024 года – шоу также оплатил город.

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