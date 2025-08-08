Украинская актриса театра и кино Дарья Легейда впервые за долгое время высказалась о своих финансах. Она поделилась, на что тратит больше всего средств и как относится к деньгам в целом.

Кроме того, рассекретила, хватает ли ей зарплаты, которую она получает сегодня в театре. Сообщает Show 24 со ссылкой на ютуб-канал Алины Доротюк.

По словам Дарьи, сейчас она практически не покупает одежду – все необходимое уже есть, а при необходимости вещи можно найти и на стоках. Также Легейда почти не пользуется декоративной косметикой, поэтому покупает только уходовую.

Зато больше всего расходов приходится на еду, ведь актриса признается, что любит вкусно поесть. Также немалую сумму занимает корм для домашних животных. Еще одна весомая статья расходов – бензин.

Не хватает мне зарплаты на месяц в театре,

– подчеркнула актриса.

Кроме того, она рассказала, что иногда помогает маме и бабушке. А когда ее муж Дмитрий находился на передовой, именно она покрывала большинство расходов в семье. Сейчас он вернулся в Киев и служит в первом центре рекрутинга Сухопутных войск ВСУ.

Дарья признается, что не привязывается к деньгам, хотя и ценит возможности, которые они дают.

Я не люблю деньги – я люблю возможности, которые они дают. Люблю покупать за них книги, обучение, важные знания. Но в то же время я знаю, что могу существовать и без них, без какой-либо базовой потребности,

– объяснила знаменитость.

Интервью с Дарьей Легейдой: смотрите видео онлайн

Заметим, накануне актриса Инна Приходько также рассказала о зарплатах в украинском театре.