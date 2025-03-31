К тому же в целом прокомментировала развитие театра в нашей стране. Сообщает Show 24 со ссылкой на Люкс ФМ.

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Инна Приходько отметила, что на зарплату в театре не очень реально прожить, а вот на зарплату в антрепризных спектаклях – можно, поскольку такой формат позволяет актерам получать более высокие гонорары. Также она отметила положительную тенденцию – роста популярности театра среди украинцев.

Для справки! Антрепризные спектакли – это проекты, где режиссер самостоятельно собирает актерский состав и организует гастроли по Украине.

За один такой спектакль можно неплохо заработать. Поэтому если ты в месяц играешь 10 таких спектаклей, тебе хватит такой зарплаты на жизнь. Если это театры имени Ивана Франко или Леси Украинки, там еще нормальные зарплаты. В других – не очень. Хотя театр в Украине сейчас мощно развивается. Залы забиты, люди ходят на спектакли. Но на зарплате это не очень отражается, к сожалению,

– рассказала актриса.

Инна отметила, что сама не тратит много денег в месяц. Для комфортной жизни актрисе нужно около 50 тысяч гривен.

Интервью с Инной Приходько: смотрите видео онлайн

Как зарабатывает Инна Приходько

Кроме, актерской карьеры, она также ведет корпоративы и делает пародии. В частности, Инна играла Юлию Тимошенко и Олега Винника.

Приходько призналась, что ее самый большой гонорар – несколько тысяч долларов за юмористический блок, который длился 15 минут.

Также Инна задумывается над выпуском песни, поскольку уже давно мечтает быть певицей. Сейчас у нее написана одна лирическая и юмористическая композиции.

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