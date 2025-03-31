До того ж загалом прокоментувала розвиток театру в нашій країні. Повідомляє Show 24 з посиланням на Люкс ФМ.

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Інна Приходько зазначила, що на зарплату в театрі не дуже реально прожити, а от на зарплату в антрепризних виставах – можна, оскільки такий формат дозволяє акторам отримувати значно вищі гонорари. Також вона відзначила позитивну тенденцію – зростання популярності театру серед українців.

Для довідки! Антрепризні вистави – це проєкти, де режисер самостійно збирає акторський склад та організовує гастролі по Україні.

За одну таку виставу можна непогано заробити. Тому якщо ти на місяць граєш 10 таких вистав, тобі вистачить такої зарплатні на життя. Якщо це театри імені Івана Франка чи Лесі України, там ще нормальні зарплати. В інших – не дуже. Хоча театр в Україні зараз потужно розвивається. Зали забиті, люди ходять на вистави. Але на зарплаті це не дуже відображається, на жаль,

– розповіла акторка.

Інна зауважила, що сама не витрачає багато грошей на місяць. Для комфортного життя актрисі потрібно близько 50 тисяч гривень.

Інтерв'ю з Інною Приходько: дивіться відео онлайн

Як заробляє Інна Приходько

Окрім, акторської кар'єри, вона також веде корпоративи та робить пародії. Зокрема, Інна грала Юлію Тимошенко та Олега Винника.

Приходько зізналася, що її найбільший гонорар – декілька тисяч доларів за гумористичний блок, який тривав 15 хвилин.

Також Інна задумується над випуском пісні, оскільки вже давно мріє бути співачкою. Наразі в неї написана одна лірична та гумористична композиції.

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