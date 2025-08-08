Українська акторка театру та кіно Дар'я Легейда вперше за довгий час висловилася про свої фінанси. Вона поділилася, на що витрачає найбільше коштів і як ставиться до грошей у цілому.

Крім того, розсекретила, чи вистачає їй зарплати, яку вона отримує сьогодні в театрі. Повідомляє Show 24 з посиланням на ютуб-канал Аліни Доротюк.

За словами Дар'ї, зараз вона практично не купує одяг – усе необхідне вже є, а за потреби речі можна знайти й на стоках. Також Легейда майже не користується декоративною косметикою, тому купує лише доглядову.

Натомість найбільше витрат припадає на їжу, адже акторка зізнається, що любить смачно поїсти. Також чималу суму займає корм для домашніх тварин. Ще одна вагома стаття витрат – пальне.

Не вистачає мені зарплати на місяць в театрі,

– підкреслила актриса.

Крім того, вона розповіла, що іноді допомагає мамі та бабусі. А коли її чоловік Дмитро перебував на передовій, саме вона покривала більшість витрат у родині. Наразі він повернувся до Києва й служить у першому центрі рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ.

Дар'я зізнається, що не прив'язується до грошей, хоча й цінує можливості, які вони дають.

Я не люблю гроші – я люблю можливості, які вони дають. Люблю купувати за них книги, навчання, важливі знання. Але водночас я знаю, що можу існувати й без них, без будь-якої базової потреби,

– пояснила знаменитість.

Інтерв'ю з Дар'єю Легейдою: дивіться відео онлайн

Зауважимо, напередодні акторка Інна Приходько також розповіла про зарплати в українському театрі.