Лейбл Jerry Heil впервые высказался о сотрудничестве с Кажанной, которая заявила о "рабском контракте"

В сети не утихает обсуждение скандала между певицей Кажанной и украинским лейблом NOVA MUSIC, совладелицей которого является Jerry Heil. Кажанна утверждает, что за два года работы пережила моральные травмы, работала по "рабскому контракту" и не получала роялти.

На фоне этих заявлений Jerry Heil вышла в соцсети с развернутой реакцией. Также на скандал отреагировал и сам лейбл NOVA MUSIC, раскрыв детали сотрудничества с исполнительницей, пишет 24 Канал.

Что лейбл NOVA MUSIC сказал о сотрудничестве с Кажанной?

Они начали работать в октябре 2023 года с релиза трека "Ти гірка".

На старте сотрудничества между Кажанной и NOVA MUSIC был подписан договор, где 70% чистой прибыли отходило лейблу, а 30% – артистке.

В рамках этого сотрудничества мы полностью финансировали проект: создание песен и видеоконтента, промо, подготовку технических, концертных и рекламных райдеров, запуск концертной и коммерческой инфраструктуры, а также работу команды (концертный, PR, digital и дистрибуционный менеджмент). От услуг SMM артистка устно отказалась,

– заявила команда в инстаграме.

В лейбле добавили, что за время сотрудничества с NOVA MUSIC Кажанна записала 13 треков и альбом, выпустила 10 lyric video, 5 клипов и провела около 10 коммерческих выступлений, в частности 2 сольных концерта в Киеве. Также она реализовала более 70 сотрудничеств с брендами различных категорий. В частности, певица стала лицом Adidas, Prom.ua и Eva.ua.

Первый год проект работал исключительно на инвестициях лейбла и еще не вышел в финансовый плюс.

Стратегия строилась на три года с планом выйти в ноль на третьем году. Осенью 2025 года, после обсуждения дальнейших шагов в рамках сотрудничества, мы предложили пересмотреть условия и перейти на модель 50/50. Артистка от этого предложения отказалась,

– написал лейбл.

В декабре состоялась личная встреча, во время которой стороны обсудили все детали завершения сотрудничества и решили начать процесс досрочного расторжения контракта. Они договорились завершить этот процесс в январе и сделать официальное заявление в том же месяце, воздерживаясь от комментариев до публичного объявления. Однако, как известно, произошло по-другому.

Также NOVA MUSIC отреагировал на предыдущие заявления Кажанны о моральных травмах, которые она получила за время их сотрудничества: "Команда лейбла работала корректно, с уважением к творчеству артистки и максимально поддерживала ее профессиональное развитие, хотя время от времени сама артистка давала волю эмоциям, переходя границы рабочего общения".

Все дальнейшие вопросы по завершению сотрудничества между Кажанной и лейблом будут решаться через юристов.

Как Jerry Heil отреагировала на заявления Кажанны?

Она в своем телеграм-канале уверяет, что лейбл NOVA MUSIC не диктовал Кажанне, какую музыку писать, не ограничивал ее творчески и не заставлял работать против ее желания, а наоборот – пытался создать максимально комфортные условия для работы.

Мало кто становится очень великим мгновенно. Это путь. Я сама вышла из долгов только несколько лет назад – это несмотря на достаточно большие цифры на стримах уже в то время,

– написала Jerry Heil.

Она заявила, что не понимает, почему у Кажанны сформировалось настолько негативное видение сотрудничества с лейблом. Певица предполагает: или на Анну (настоящее имя Кажанны – 24 Канал) повлиял какой-то другой лейбл, который "хантит" артистку, или же она дошла до этого сама – и тогда Яне искренне обидно это слышать.

Я прошла путь непростой и никогда бы не поступила так с любым артистом – а тем более с девушкой, которой мы взялись помочь. Мне как очень спокойному человеку, который не умеет агрессивно реагировать, супер странно это читать и если честно, то пипец больно,

– написала Jerry Heil.

Отдельно она добавила, что все авторские права на музыку принадлежат Кажанне, и что команда никогда не намеревалась их забирать.

Что Кажанна сказала о результатах сотрудничества с NOVA MUSIC?