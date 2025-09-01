Украинский лейбл выпустил пластинку песен DaKooka с российскими исполнителями
- Moon Records выпустил виниловую пластинку "Цветы" с песнями певицы DaKooka, некоторые из них записаны с российскими исполнителями.
- Пластинка издана в Германии, имеет тираж 300 экземпляров и стоит 950 гривен.
Украинский лейбл Moon Records выпустил виниловую пластинку с песнями певицы DaKooka (Екатерина Еременко), некоторые из которых записаны с российскими исполнителями. Его издали в Германии, есть всего 300 экземпляров.
Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на сайт Moon Records. Пластинка стоит 950 гривен.
Винил получил название "Цветы" и содержит 10 русскоязычных песен. "Без настроения" и "Пофиг" украинская певица DaKooka записала с российским электронным хип-хоп дуэтом АИГЕЛ, который создал саундтрек к российскому пропагандистскому сериалу "Слово пацана. Кровь на асфальте", вышедший в 2023 году, а вот трек "У времени нет любви" – с российским рэп-исполнителем pyrokinesis (Андрей Федорович).
"Цветы" – это альбом-дневник, спетый голосом поколения в коллаборации с самыми яркими представителями современной сцены. Каждая композиция – это уникальный творческий диалог. Каждое имя в трек-листе – артист с узнаваемой интонацией и собственным музыкальным миром,
– говорится в описании.
Что известно о DaKooka?
Екатерина Еременко (DaKooka) родилась 29 ноября 1993 года в Черновцах. Репертуар певицы преимущественно состоит из русскоязычных песен.
В 2019 году состоялась премьера украинского молодежного сериала "Первые ласточки", где звучали песни DaKooka.
После начала российско-украинской войны в 2014 году девушка продолжала выступать в России. О сотрудничестве с АИГЕЛ певица говорила так: "Эта группа имеет статус "не рекомендован" на территории РФ. И с самого начала полномасштабной войны они выступали против вторжения России в Украину. Также они с самого начала войны живут в Берлине". Сама DaKooka также проживает в столице Германии.
Свой первый украиноязычный альбом певица выпустила в 2023 году.