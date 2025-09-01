Украинский лейбл Moon Records выпустил виниловую пластинку с песнями певицы DaKooka (Екатерина Еременко), некоторые из которых записаны с российскими исполнителями. Его издали в Германии, есть всего 300 экземпляров.

Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на сайт Moon Records. Пластинка стоит 950 гривен.

Не пропустите Языковой омбудсмен призвала к блокировке русской музыки на Spotify и YouTube Music

Винил получил название "Цветы" и содержит 10 русскоязычных песен. "Без настроения" и "Пофиг" украинская певица DaKooka записала с российским электронным хип-хоп дуэтом АИГЕЛ, который создал саундтрек к российскому пропагандистскому сериалу "Слово пацана. Кровь на асфальте", вышедший в 2023 году, а вот трек "У времени нет любви" – с российским рэп-исполнителем pyrokinesis (Андрей Федорович).

"Цветы" – это альбом-дневник, спетый голосом поколения в коллаборации с самыми яркими представителями современной сцены. Каждая композиция – это уникальный творческий диалог. Каждое имя в трек-листе – артист с узнаваемой интонацией и собственным музыкальным миром,

– говорится в описании.

DaKooka записала песни с российскими исполнителями / Скриншот с сайта Moon Records

Что известно о DaKooka?