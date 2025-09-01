Про це повідомляє Show 24 з посиланням на сайт Moon Records. Платівка коштує 950 гривень.

Вініл отримав назву "Цветы" і містить 10 російськомовних пісень. "Без настроения" і "Пофиг" українська співачка DaKooka записала з російським електронним хіп-хоп дуетом АИГЕЛ, який створив саундтрек до російського пропагандистського серіалу "Слово пацана. Кров на асфальті", що вийшов у 2023 році, а от трек "У времени нет любви" – з російським реп-виконавцем pyrokinesis (Андрій Федорович).

"Квіти" – це альбом-щоденник, заспіваний голосом покоління у колаборації з найяскравішими представниками сучасної сцени. Кожна композиція – це унікальний творчий діалог. Кожне ім'я у трек-листі – артист зі впізнаваною інтонацією та власним музичним світом,

– йдеться в описі.

DaKooka записала пісні з російськими виконавцями / Скриншот з сайту Moon Records

Що відомо про DaKooka?