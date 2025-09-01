Про це повідомляє Show 24 з посиланням на сайт Moon Records. Платівка коштує 950 гривень.
Не пропустіть Мовна омбудсменка закликала до блокування російської музики на Spotify і YouTube Music
Вініл отримав назву "Цветы" і містить 10 російськомовних пісень. "Без настроения" і "Пофиг" українська співачка DaKooka записала з російським електронним хіп-хоп дуетом АИГЕЛ, який створив саундтрек до російського пропагандистського серіалу "Слово пацана. Кров на асфальті", що вийшов у 2023 році, а от трек "У времени нет любви" – з російським реп-виконавцем pyrokinesis (Андрій Федорович).
"Квіти" – це альбом-щоденник, заспіваний голосом покоління у колаборації з найяскравішими представниками сучасної сцени. Кожна композиція – це унікальний творчий діалог. Кожне ім'я у трек-листі – артист зі впізнаваною інтонацією та власним музичним світом,
– йдеться в описі.
DaKooka записала пісні з російськими виконавцями / Скриншот з сайту Moon Records
Що відомо про DaKooka?
Катерина Єрьоменко (DaKooka) народилася 29 листопада 1993 року в Чернівцях. Репертуар співачки переважно складається з російськомовних пісень.
У 2019 році відбулася прем'єра українського молодіжного серіалу "Перші ластівки", де звучали пісні DaKooka.
Після початку російсько-української війни у 2014 році дівчина продовжувала виступати в Росії. Про співпрацю з АИГЕЛ співачка говорила так: "Цей гурт має статус "не рекомендований" на території РФ. І з самого початку повномасштабної війни вони виступали проти вторгнення Росії в Україну. Також вони з самого початку війни живуть в Берліні". Сама DaKooka також проживає у столиці Німеччини.
Свій перший україномовний альбом співачка випустила у 2023 році.