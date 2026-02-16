Она всегда была фавориткой, – финалист Нацотбора-2026 откровенно прокомментировал победу LELÉKA

Победительницей Национального отбора на Евровидение-2026 стала певица LELÉKA. Для многих участников это не стало неожиданностью.

Некоторые конкурсанты признались, что еще до финала предполагали ее победу. Об этом рассказал финалист Нацотбора-2026 Mr. Vel в интервью, которое вышло на ютуб-канале SAME RAZMIK.

Валерий, такое настоящее имя Mr. Vel, объяснил, что LELÉKA еще на этапе лонглиста Национального отбора-2026 была среди фаворитов и стабильно возглавляла различные рейтинги.

Она стояла первая в списке. Она была на первом согласно результатам еврофанов, и это уже была заявка на победу. Все обсуждали это. Она всегда была фавориткой. И когда вышла песня, она подтвердила эти голоса еврофанов. Люди все писали, что это победительница,

– объяснил артист.

Интервью с Mr. Vel: смотрите видео онлайн

Что известно о финале Нацотбора-2026?