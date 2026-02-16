Некоторые конкурсанты признались, что еще до финала предполагали ее победу. Об этом рассказал финалист Нацотбора-2026 Mr. Vel в интервью, которое вышло на ютуб-канале SAME RAZMIK.
Валерий, такое настоящее имя Mr. Vel, объяснил, что LELÉKA еще на этапе лонглиста Национального отбора-2026 была среди фаворитов и стабильно возглавляла различные рейтинги.
Она стояла первая в списке. Она была на первом согласно результатам еврофанов, и это уже была заявка на победу. Все обсуждали это. Она всегда была фавориткой. И когда вышла песня, она подтвердила эти голоса еврофанов. Люди все писали, что это победительница,
– объяснил артист.
Интервью с Mr. Vel: смотрите видео онлайн
Что известно о финале Нацотбора-2026?
- LELÉKA выступила с чувственной композицией Rydnym – песней о надежде, о внутренней силе и обновлении. Трек звучит на украинском и английском языках.
- По итогам голосования и зрители, и жюри поставили певице максимальные 10 баллов. Именно это и обеспечило ей первое место. Уже в мае LELÉKA представит Украину на Евровидении-2026 в Вене.
- Второе место занял LAUD, третье – Jerry Heil. Mr. Vel финишировал четвертым: зрители отдали ему 6 баллов, а жюри – 7.
- На сцене он представил песню Do or Done – о человеке, который пытается сохранить себя в сложном и жестком мире. Это история о борьбе за собственный свет и право оставаться собой, даже когда вокруг разрушаются мечты.