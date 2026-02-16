Деякі конкурсанти зізналися, що ще до фіналу припускали її перемогу. Про це розповів фіналіст Нацвідбору-2026 Mr. Vel в інтерв'ю, яке вийшло на ютуб-каналі SAME RAZMIK.
Валерій, таке справжнє ім'я Mr. Vel, пояснив, що LELÉKA ще на етапі лонглиста Національного відбору-2026 була серед фаворитів і стабільно очолювала різні рейтинги.
Вона стояла перша в списку. Вона була на першому згідно з результатами єврофанів, і це вже була заявка на перемогу. Всі обговорювали це. Вона завжди була фавориткою. І коли вийшла пісня, вона підтвердила оці голоси єврофанів. Люди всі писали, що це переможниця,
– пояснив артист.
Інтерв'ю з Mr. Vel: дивіться відео онлайн
Що відомо про фінал Нацвідбору-2026?
- LELÉKA виступила з чуттєвою композицією Rydnym – піснею про надію, внутрішню силу та оновлення. Трек звучить українською та англійською мовами.
- За підсумками голосування і глядачі, і журі поставили співачці максимальні 10 балів. Саме це й забезпечило їй перше місце. Вже в травні LELÉKA представить Україну на Євробаченні-2026 у Відні.
- Друге місце посів LAUD, третє – Jerry Heil. Mr. Vel фінішував четвертим: глядачі віддали йому 6 балів, а журі – 7.
- На сцені він представив пісню Do or Done – про людину, яка намагається зберегти себе у складному та жорсткому світі. Це історія про боротьбу за власне світло й право залишатися собою, навіть коли навколо руйнуються мрії.