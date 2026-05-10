Засияла на сцене в Вене: появилось видео со второй репетиции LELÉKA на Евровидении

Представительница Украины на Евровидении-2026 LELÉKA провела вторую репетицию в Вене. Певица готовится представить Украину на 70-м песенном конкурсе с композицией Ridnym.

Общественное опубликовало первые кадры со второй репетиции LELÉKA. 35-секундное видео с выступления артистки появилось на ютуб-канале Евровидения Украина.

Читайте также Им прогнозируют победу на Евровидении: 5 фаворитов букмекеров этого года

Режиссером-постановщиком номера LELÉKA стал Илья Дуцик, также к работе присоединилась хореограф-постановщик Галина Пеха. Вместе с певицей на сцену выйдет бандурист Ярослав Джусь.

Над образом представительницы Украины на Евровидении-2026 работали дизайнер, основательница бренда LITKOVSKA Лилия Литковская и стилист Маргарита Шекель.

Вторая репетиция LELÉKA: смотрите видео онлайн

На инстаграм-странице Евровидения Украина также появились фотографии выступления LELÉKA на Wiener Stadthalle, наиболее крытой арене Австрии. Певица выступит во втором полуфинале, который состоится 14 мая, под номером 12. После двух репетиций букмекеры прогнозируют ей 11 место, но все еще может измениться.

Вторая репетиция LELÉKA / Фото EBU

Коллеги LELÉKA отреагировали на ее выступление. Они поддержали певицу перед Евровидением:

Jerry Heil : "Лети, птичка. Пусть все удастся!"

: "Лети, птичка. Пусть все удастся!" Злата Огневич : "Удивительно, посылаю любовь и поддержку".

: "Удивительно, посылаю любовь и поддержку". Джамала : "Браво, LELÉKA, браво!"

: "Браво, LELÉKA, браво!" Светлана Тарабарова: "Вау, такое мощное выступление! Вперед, LELÉKA! Вперед, Украина!"

Звезды поддержали LELÉKA / Скриншот из инстаграма Евровидения Украина

Звезды поддержали LELÉKA / Скриншот из инстаграма Евровидение Украина

Что известно о Евровидении-2026?

Евровидение-2026 будет принимать Вена после победы JJ с песней Wasted Love. Первый полуфинал пройдет 12 мая, второй – 14 мая, а гранд-финал – 16 мая.

Участие в песенном конкурсе примут 35 стран. Испания, Нидерланды, Ирландия, Словения и Исландия объявили бойкот после того, как Европейский вещательный союз (EBU) допустил Израиль.

Трансляция Евровидения будет доступна на всех платформах Общественного. Комментировать шоу будет Тимур Мирошниченко, в первом полуфинале к нему присоединится Василий Байдак, во втором – Светлана Тарабарова, а в гранд-финале – alyona alyona.

Баллы от украинского национального жюри в гранд-финале объявит солист группы Ziferblat Даниил Лещинский.