"Мне было шесть": Лера Мандзюк рассказала о домогательствах в семье и о том, почему она годами молчала

Украинская стендап-комик Лера Мандзюк рассказала, что в шестилетнем возрасте подверглась насилию со стороны дальнего родственника. В течение многих лет артистка скрывала пережитое, поскольку боялась наказания и осуждения.

Об этом Мандзюк рассказала в интервью Маше Ефросининой. Комик вспомнила, что тем летом, перед началом учебы в школе, она вместе с мамой гостила у родственников. Среди взрослых ей было скучно, поэтому она вышла поиграть на улицу.

Вслед за ней пошел дальний родственник, который предложил ей собрать фрукты и ягоды в саду. Именно там, по словам Леры, мужчина совершил насилие. Девочке удалось вырваться, однако рассказать об этом близким она не решилась.

Мандзюк объяснила, что тогда боялась: ее могут отругать, наказать или начать относиться к ней по-другому. Впоследствии она долгое время не вспоминала об этом случае, а воспоминания вернулись в студенческие годы.

Сейчас я понимаю, что в этом нет моей вины. Мне было шесть лет, я была ребенком. И единственный человек, который виноват, – это этот мужчина. Я тогда замкнулась и решила никому не говорить, чтобы меня не наказывали. Я сама придумала, что меня накажут,

– пояснила артистка.

По словам комика, пережитое повлияло на ее отношение к собственной сексуальности. Она также связывает с этим опытом то, что до 19 лет не носила платьев.

Валерия Мандзюк / скриншот из видео

Теперь Лера решила публично рассказать свою историю. Она подчеркнула, что не хочет воспринимать пережитое как тайну, за которую нужно стыдиться.

Это очень повлияло на меня как на девушку, личность и стендап-комика в частности. Я не согласна с тем, что это такая вещь, которую нужно скрывать, стыдиться или бояться об этом говорить,

– сказала Мандзюк.

Кстати, Ефросинина ответила на хейт из-за видео в поддержку Федишин. Ведущая записала обращение в халате, расчесывая волосы, и часть пользователей назвала такое поведение нетактичным.