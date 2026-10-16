Про це Мандзюк заговорила в інтерв'ю Маші Єфросиніній. Комікеса пригадала, що того літа, перед початком навчання у школі, разом із мамою гостювала в родичів. Серед дорослих їй було нудно, тому вона вийшла погратися надвір.

Слідом пішов далекий родич, який запропонував їй зібрати фрукти та ягоди в саду. Саме там, за словами Лєри, чоловік вчинив насильство. Дівчинці вдалося вирватися, однак розповісти про це близьким вона не наважилася.

Мандзюк пояснила, що тоді боялася: її можуть насварити, покарати або почати ставитися до неї інакше. Згодом вона тривалий час не згадувала про цей випадок, а спогади повернулися у студентські роки.

Зараз я розумію, що у тому немає моєї провини. Мені було шість років, я була дитина. І єдина людина, яка винна, це цей чоловік. Я тоді закрилась і вирішила нікому не казати, щоб мене не карали. Я сама придумала, що мене покарають,

– пояснила артистка.

За словами комікеси, пережите вплинуло на її ставлення до власної сексуальності. Вона також пов'язує з цим досвідом те, що до 19 років не носила суконь.

Валерія Мандзюк / скриншот з відео

Тепер Лєра вирішила публічно розповісти свою історію. Вона наголосила, що не хоче сприймати пережите як таємницю, за яку має відчувати сором.

Це дуже вплинуло на мене як на дівчину, особистість і стендап-комікесу зокрема. Я не згодна з тим, що це така річ, яку треба приховувати, соромитись або боятися про це говорити,

– сказала Мандзюк.

До речі, Єфросиніна відповіла на хейт через відео на підтримку Федишин. Ведуча записала звернення в халаті, розчісуючи волосся, і частина користувачів назвала таку поведінку нетактовною.



