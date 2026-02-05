В сети обсуждают предстоящую свадьбу Леси Никитюк: действительно ли ведущая готовится к празднику

В сети сейчас активно обсуждают предстоящую свадьбу телеведущей Леси Никитюк. СМИ предполагают, что знаменитость готовится к празднованию.

Об этом заговорили после недавнего интервью дизайнера Эльвиры Гасановой, которое вышло на ютуб-канале Okay Eva. Модельер дружит с телеведущей.

Она рассказала, что Леся Никитюк надела наряд от ее бренда GASANOVA на крещение сына.

Мы нашли для нее идеальное платье и мужа одели, поэтому они были красивезные. Она сейчас пишет, что все – свадебное платье тоже шьем. Я говорю: "Да, супер, шьем",

– рассказала Эльвира Гасанова.

Эльвира Гасанова рассказала о свадебном платье Леси Никитюк: смотрите видео онлайн

В то же время сама телеведущая пока никаких заявлений о подготовке к свадьбе не делала.

Редакция 24 Канала обратилась за комментарием к Лесе Никитюк, и пока ответа не получила.

Что известно об отношениях Леси Никитюк с любимым?