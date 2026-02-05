В сети обсуждают предстоящую свадьбу Леси Никитюк: действительно ли ведущая готовится к празднику
- В сети обсуждают возможную свадьбу телеведущей Леси Никитюк после комментариев дизайнера Эльвиры Гасановой.
- Леся Никитюк состоит в отношениях с военным Дмитрием Бабчуком, который сделал ей предложение в январе 2025 года.
В сети сейчас активно обсуждают предстоящую свадьбу телеведущей Леси Никитюк. СМИ предполагают, что знаменитость готовится к празднованию.
Об этом заговорили после недавнего интервью дизайнера Эльвиры Гасановой, которое вышло на ютуб-канале Okay Eva. Модельер дружит с телеведущей.
Не пропустите Оперный певец на концерте Пивоварова спел гимн Украины и за сутки стал звездой сети
Она рассказала, что Леся Никитюк надела наряд от ее бренда GASANOVA на крещение сына.
Мы нашли для нее идеальное платье и мужа одели, поэтому они были красивезные. Она сейчас пишет, что все – свадебное платье тоже шьем. Я говорю: "Да, супер, шьем",
– рассказала Эльвира Гасанова.
Эльвира Гасанова рассказала о свадебном платье Леси Никитюк: смотрите видео онлайн
В то же время сама телеведущая пока никаких заявлений о подготовке к свадьбе не делала.
Редакция 24 Канала обратилась за комментарием к Лесе Никитюк, и пока ответа не получила.
Что известно об отношениях Леси Никитюк с любимым?
- Телеведущая находится в отношениях с военным Дмитрием Бабчуком. Известно, что он начал карьеру еще в 2016 году.
- Пара познакомилась на сайте знакомств. Об этом знаменитость рассказала в шоу "Кто сверху".
- 6 января 2025 года Дмитрий сделал Лесе предложение во время отдыха в Карпатах.
- В июне того же года телеведущая сообщила, что стала мамой сына. Пара назвала малыша Оскаром.
- Ранее Леся Никитюк рассказывала, что они с любимым решили отложить свадьбу из-за службы Дмитрия Бабчука.