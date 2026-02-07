Мыла голову в раковине: Леся Никитюк показала забавные закулисье подготовки к Нацотбору-2026
- Леся Никитюк, ведущая Национального отбора на Евровидение-2026, показала, как мыла голову в раковине перед эфиром.
- Она вышла на сцену вместе с Тимуром Мирошниченко.
В этом году роль ведущей Национального отбора на Евровидение досталась Лесе Никитюк. Перед началом шоу она поделилась закулисными моментами подготовки к эфиру.
Телеведущая насмешила подписчиков тем, как мыла голову под краном в раковине. Это она показала в сторис на своей странице в инстаграме.
К теме Как проходит финал Национального отбора на Евровидение-2026: текстовая трансляция
Леся Никитюк помыла голову в гримерке певицы Русланы, потому что только у нее была горячая вода. Благодаря этому телеведущая смогла вовремя подготовиться к выходу на сцену. Стилисты сделали ей эффектную прическу с легкими локонами.
Хочу выразить благодарность Руслане за то, что вы будете видеть меня в помытой головой, а не в шапке,
– с иронией написала Леся Никитюк.
Леся Никитюк показала, как готовилась к Нацотбору на Евровидение-2026: смотрите видео онлайн
Для справки! Руслана вошла в состав жюри Национального отбора-2026. Также выступления финалистов оценивают артистка Злата Огневич, композитор и исполнитель Евгений Филатов, генеральный продюсер медиахолдинга "ТАВР Медиа" Виталий Дроздов и режиссер и хореограф-постановщик Константин Томильченко.
Что известно об участии Леси Никитюк в Нацотборе на Евровидение-2026?
- Роль ведущей песенного конкурса ей предлагали еще в прошлом году, но тогда не удалось согласовать графики.
- В этом году же Леся Никитюк в Нацотборе составила компанию Тимуру Мирошниченко.
- На сцену она вышла в эффектном черном платье длины макси.