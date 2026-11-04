Леся Никитюк обвинила Козловского в "краже" имени сына: певец все объяснил

Украинская телеведущая Леся Никитюк пошутила, что певец Виталий Козловский "украл" имя ее сына. Артист не заставил себя долго ждать с ответом и объяснил, почему выбрал для своего малыша именно такое имя.

Забавный спор между знаменитостями возник во время съемок развлекательного шоу "Кто сверху?", сообщает 24 Канал.

Леся вспомнила, что еще в 2023 году во время одного из выпусков "Кто сверху?" рассказывала о намерении назвать будущего сына Оскаром. По словам ведущей, Козловский увидел это видео в TikTok и оставил под ним комментарий, в котором признался, что ему нравится такое имя и он тоже хочет так назвать своего ребенка.

Я сказала, что рожу сына, назову его Оскаром и буду ходить вот так, всем показывать… Ты еще и комментарий написал под этим видео, что "Я так своего сына назову, мне нравится",

– рассказала телеведущая.

Впрочем, Виталий не согласился с такой версией событий. Он заверил, что впервые услышал имя Оскар еще 15 лет назад во время поездки в Италию. Именно тогда певец и решил, что так назовет своего будущего сына.

10-й выпуск шоу "Кто сверху?": смотрите видео онлайн

Напомним, Виталий Козловский впервые стал отцом в феврале 2024 года. Вместе с женой Юлией Бакуменко он воспитывает сына Оскара. В сентябре 2025 года у Леси Никитюк и ее жениха, военнослужащего Дмитрия Бабчука, тоже родился сын. Мальчика также назвали Оскаром.

Недавно возлюбленный Леси Никитюк порадовал редкими снимками с годовалым сыном.