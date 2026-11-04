Леся Нікітюк звинуватила Козловського у "крадіжці" імені сина: співак усе пояснив

Леся Нікітюк і Віталій Козловський / Колаж 24 Каналу
Українська телеведуча Леся Нікітюк пожартувала, що співак Віталій Козловський "вкрав" ім'я її сина. Артист не забарився з відповіддю та пояснив, чому обрав для свого малюка саме таке ім'я.
Кумедна суперечка між знаменитостями виникла під час випуску розважального шоу "Хто зверху?", передає 24 Канал.
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Леся пригадала, що ще у 2023 році під час одного з випусків "Хто зверху?" розповідала про намір назвати майбутнього сина Оскаром. За словами ведучої, Козловський побачив це відео в тіктоці і залишив під ним коментар, у якому зізнався, що йому подобається таке ім'я і він теж хоче назвати ним свою дитину.
Я сказала, що народжу сина, назву його Оскаром і буду ходити ось так, усім показувати… Ти ще й коментар написав у тіктоці під цим відео, що "Я так свого сина назву, мені подобається"
Втім, Віталій не погодився з такою версією подій. Він запевнив, що вперше почув ім'я Оскар ще 15 років тому під час поїздки до Італії. Саме тоді співак і вирішив, що так назве свого майбутнього сина.
10 випуск шоу "Хто зверху?": дивіться відео онлайн
Нагадаємо, Віталій Козловський уперше став батьком у лютому 2024 року. Разом із дружиною Юлією Бакуменко він виховує сина Оскара. У вересні 2025 року первісток народився й у Лесі Нікітюк та її нареченого, військовослужбовця Дмитра Бабчука. Хлопчика також назвали Оскаром.
Нещодавно коханий Лесі Нікітюк замилував рідкісними кадрами з однорічним сином.
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