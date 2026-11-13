В обруче от Багинского: забавное видео, как Леся Никитюк квасила капусту вместе с мамой

Леся Никитюк в родном Хмельницком взялась за заквашивание капусты на зиму по рецепту Евгения Клопотенко. Мама ведущей сама позвала ее на помощь, но уже на кухне засомневалась, стоит ли доверять дочери овощи.

Все началось с подарка от Клопотенко. В видео в инстаграме Никитюк распаковала набор, который ей прислал шеф-повар. Помимо капусты и моркови, он вложил в него рецепт, шинковку и стеклянную баночку для готовой закуски.

На кухню Леся вышла во флисовом жакете, а волосы убрала ободком от украинского дизайнера Руслана Багинского. Мама попросила ее помочь нарезать овощи, хотя и предположила, что дочь может все испортить.

Леся взялась за шинковку и показала маме, как ловко нарезает капусту. Затем принялась мять ее руками, чтобы та пустила сок.

Ведущая нашла для овощей еще одно применение. В перерыве между приготовлением она приложила капусту к груди, будто примеряя имплантаты. Эта шутка тоже вошла в ролик.

Кстати, Леся Никитюк показала, как выглядела в своей родной хмельницкой школе. Звезда поделилась с поклонниками редкими детскими снимками.