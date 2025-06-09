Леся Никитюк поделилась редкими фото с женихом и поздравила его с особым праздником

Леся Никитюк иногда делится с подписчиками фото со своим женихом Дмитрием. На этот раз она поздравила любимого с праздником.

Военный отмечает день рождения. Ему исполнилось 29 лет. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу телеведущей.

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Так, Леся Никитюк выставила фотографии с женихом в сторис и написала ему нежное поздравление.

Люблю, как ты ходишь со мной на шопинг. И то, как подкрадываешься утром к шкафу, чтобы взять свою футболку. Хорошо, что я тебе на них аж 2 полочки выделила. А еще ты умеешь меня кружить,

– с юмором отметила телеведущая.

Леся Никитюк поздравила любимого с днем рождения / Скриншоты из инстаграм-сторис

Что известно об отношениях Леси Никитюк и Дмитрия Бабчука

Об отношениях пара объявила осенью 2024 года, а уже в начале 2025 года стало известно, что Никитюк помолвлена с Бабчуком. Предложение военный сделал Лесе Никитюк во время зимнего отдыха в Карпатах.

Телеведущая недавно призналась, что они отложили свадьбу. Наша редакция писала о том, какую свадьбу хочет Леся Никитюк.