Леся Никитюк поделилась редкими фото с женихом и поздравила его с особым праздником
- Леся Никитюк поздравила своего жениха Дмитрия с 29-летием, поделившись фото в инстаграм-сторис.
- Пара объявила об отношениях осенью 2024 года, и Дмитрий сделал предложение Лесе во время зимнего отдыха в Карпатах.
Леся Никитюк иногда делится с подписчиками фото со своим женихом Дмитрием. На этот раз она поздравила любимого с праздником.
Военный отмечает день рождения. Ему исполнилось 29 лет. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу телеведущей.
Не пропустите "Мисс Украина Вселенная" во второй раз стала мамой дочери: первые фото и имя новорожденной
Так, Леся Никитюк выставила фотографии с женихом в сторис и написала ему нежное поздравление.
Люблю, как ты ходишь со мной на шопинг. И то, как подкрадываешься утром к шкафу, чтобы взять свою футболку. Хорошо, что я тебе на них аж 2 полочки выделила. А еще ты умеешь меня кружить,
– с юмором отметила телеведущая.
Леся Никитюк поздравила любимого с днем рождения / Скриншоты из инстаграм-сторис
Что известно об отношениях Леси Никитюк и Дмитрия Бабчука
Об отношениях пара объявила осенью 2024 года, а уже в начале 2025 года стало известно, что Никитюк помолвлена с Бабчуком. Предложение военный сделал Лесе Никитюк во время зимнего отдыха в Карпатах.
Телеведущая недавно призналась, что они отложили свадьбу. Наша редакция писала о том, какую свадьбу хочет Леся Никитюк.