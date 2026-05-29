Леся Никитюк заговорила про свадьбу с женихом-военным

Вокруг личной жизни Леси Никитюк до сих пор ходят слухи. Некоторые фаны предполагают, что ведущая могла тайно выйти замуж за возлюбленного-военного.

Леся Никитюк ответила на популярные вопросы, что больше всего интересуют украинцев. В разговоре с Катей Осадчей она рассказала о свадьбе с любимым.

Как оказалось, одним из самых популярных запросов в Google относительно Леси Никитюк касается ее свадьбы. Ведущая ответила на слухи о замужестве и призналась, каким хочет видеть важный день.

Мы могли бы пойти расписаться и сделать несколько фотографий, но нас это не устраивает. У меня очень много друзей-коллег. Я думаю, что все по полчасика поработают у меня на свадьбе. Можно и без конверта тогда прийти уже. Мы вообще хотим, чтобы у нас была Сердючка,

– с юмором рассказала Леся Никитюк.

Также Леся Никитюк рассказала, что ей не мешает разница в возрасте с любимым. Напомним, что ведущая старше Дмитрия на 8 лет.

"Бабушка была старше на год деда, мама моя старше папы на два, мама Димы тоже на несколько лет старше, а мы уже это удвоили... И мне очень хотелось, чтобы высокий был, выше", – поделилась Никитюк.

Что известно о личной жизни Леси Никитюк?

Телеведущая долгое время не рассказывала о личной жизни и держала ее в тайне. Но в конце 2024 года она рассказала, что находится в отношениях с Дмитрием Бабчуком, военнослужащим.

В январе 2025 года пара обручилась. Военный сделал Лесе предложение во время отдыха в Карпатах. Уже летом Никитюк объявила, что ждет рождения первенца.

15 июня Леся Никитюк впервые стала мамой. У нее и Дмитрия родился сын – мальчика решили назвать Оскаром. Сына покрестили в Михайловском Златоверхом соборе в Киеве.