Леся Никитюк призналась, как изменилась ее жизнь после рождения сына
- Леся Никитюк стала мамой месяц назад. Она призналась, как это повлияло на ее жизнь.
Месяц назад украинская телеведущая Леся Никитюк впервые стала мамой. Она рассказала, как изменилась ее жизнь.
Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу знаменитости.
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Так, Леся Никитюк постепенно возвращается к работе после родов. Через месяц после появления ребенка она уже вышла на первый рабочий проект – стала ведущей на дне рождении. Леся показала видео с того вечера и призналась, что ее будни стали совсем другими.
Теперь после работы возвращаться домой стало радостно. Теперь меня там ждут. Даже плачут,
– иронично написала телеведущая.
Что известно о сыне Леси Никитюк?
Малыш родился 15 июня. Отцом мальчика является украинский военный Дмитрий Бабчук. Пара пока не рассекречивает, как назвала сына, а однако в сети ходят слухи, что сына телеведущей зовут Орест. На днях Леся Никитюк показала, как отпраздновала первый месяц сына. Правда, его лицо она пока скрывает от публики.