Жених Леси Никитюк рассекретил, когда телеведущая родила сына

20 июня Леся Никитюк сообщила, что родила сына. Телеведущая уже выписалась из роддома – ее встретил жених, украинский военный Дмитрий Бабчук, с большим букетом цветов.

Он прокомментировал рождение сына в своем инстаграме. Об этом сообщает Show 24.

Кстати Леся Никитюк впервые стала мамой: кто избранник ведущей и что о нем известно

Дмитрий Бабчук распространил в сториз фотографию, на которой Леся Никитюк стоит возле машины и держит в руках новорожденного сына. Военный подтвердил, что малыш родился в воскресенье, 15 июня, на День отца.

Самый большой кайф этой жизни в том, что я был на задаче и в День отца стал отцом,

– подписал фото Бабчук.

Леся Никитюк с сыном / Скриншот из инстаграма Дмитрия Бабчука

Что известно о беременности Леси Никитюк

Леся Никитюк объявила о беременности 16 июня. Она дала интервью изданию "КЛАЦ", где поделилась подробностями. Телеведущая узнала, что беременна во время съемок фильма "Песики", где сыграла роль Яны.

Беременность пришла ко мне именно тогда, когда я была к ней готова, и я абсолютно спокойно на это отреагировала, без грамма страха. Возле меня оказался именно тот мужчина, который меня поддержал, который разделил со мной счастье. Он ни разу не дал мне повода испугаться чего-то, будучи рядом или далеко от меня, и ни разу не дал мне почувствовать одиночество или тревогу,

– призналась она.

Вечером 19 июня блогер-плиткарь Богдан Беспалов сообщил, что Леся Никитюк стала мамой в воскресенье. Он написал, что телеведущая родила мальчика в Киевском городском роддоме №1.