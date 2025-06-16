Телеведущая похвасталась роскошным кольцом с бриллиантом на фоне украинских Карпат. Вероятно, Дмитрий сделал предложение избраннице во время их совместного отдыха. Что известно о женихе одной из самых известных холостячек страны – узнайте на Show 24.

К слову Известная украинская телеведущая Леся Никитюк беременна

Бойфренд Леси Никитюк – 29-летний Дмитрий Бабчук – украинский военнослужащий. На его страницу в инстаграме подписано более 50 тысяч человек. Раньше в биографии своего аккаунта Дмитрий называл себя "пенсионером ВСУ" и "следующим мэром Одессы".

Его страница наполнена в основном кадрами в форме и экипировке. Бабчук начал служить в армии до полномасштабного вторжения, с 20 лет (а именно 2016 года) он посвятил жизнь военному делу. Сначала был в морской пехоте, впоследствии в отдельном подводном противодиверсионном отряде, также в 73 отдельном морском центре ССО. Сейчас не разглашает, в какой структуре находится. Очевидно, он побывал на многих направлениях.

Неизвестно, как бы сложилась моя жизнь, если бы я не пошел в армию и не поехал в АТО в 2016 году. Служба и война сделали меня тем, кем я есть сейчас. А оглядываясь назад, давая оценку своей жизни, я могу с уверенностью сказать, что я ею доволен,

– делился Дмитрий Бабчук.

Однажды Дмитрий Бабчук "засветился" в заметке фотографов Константина и Влады Либеровых. В нем они рассказывали о войсках, которые выполняют очень сложные задачи.

"Короче, это наши элитные войска, которые делают сверхопасную и совсем непубличную работу, но, как правило, очень неприятную и болезненную для врага. На счету ребят немало успешных операций в тылу врага, а лодка, которую на тренировке мы ласково прозвали "одуванчик" – вся в заработанных дырках от вражеских пуль", – рассказывали супруги.

Сегодня Леся Никитюк сообщила, что впервые станет мамой. Телеведущая узнала о беременности во время съемок фильма "Песики". Она сделала четыре теста и все оказались положительными.