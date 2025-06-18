И Леся Никитюк – не единственная украинская знаменитость, у которой есть отношения с военным. Show 24 расскажет о звездах, избранники которых также служат в Силах обороны. Кто-то из этих пар был в отношениях еще до полномасштабного вторжения, а кто-то познакомился уже во время большой войны.

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Маша Ефросинина

Маша Ефросинина и Тимур Хромаев в браке уже более 20 лет. В их отношениях был как кризис, так и счастливые мгновения. Но с начала полномасштабного вторжения супруги столкнулись с новой реальностью.

Сначала Тимур Хромаев вступил в теробороны, а затем продолжил службу в одном из киевских подразделений. Последний раз Маша сообщала, что ее муж является заместителем командира роты по вооружению. Им нечасто удается видеться, однако отношения держатся на опыте и поддержке.

Я ничем не отличаюсь от женщин, которые ждут. Война – это невероятная усталость от того, что Тимура постоянно нет. Физически это очень тяжело. Я женщина тактильная, люблю ласку, внимание, и Тимур всегда мне их давал,

– призналась ведущая.



Маша Ефросинина с мужем и сыном / Фото из инстаграма ведущей

Алена Омаргалиева

В 2009 году Алена и Тамерлан создали дуэт, а уже через два года у них завязался роман. В 2013 пара сыграла свадьбу, впоследствии у них родился сын.

В начале полномасштабного вторжения Алена с сыном выехала на запад Украины, а Тамерлан вернулся в Киев и записался в тероборону. Впоследствии он понял, что война скоро не завершится, поэтому нужно углубляться в военное дело. Деталями службы Тамерлан почти не делится.

Сейчас мы видимся чаще. Он сначала ездил как доброволец. Сейчас занимается военным делом, вместе с военными. То есть не постоянно на расстоянии от меня. Он выезжает, возвращается домой. Он даже может уделять время ребенку. Я уже так не страдаю,

– рассказывала Алена Омаргалиева.



Алена Омаргалиева и Тамерлан / Фото из инстаграма певицы

Анна Неплях

В марте "Мисс Вселенная Украина 2021" призналась, что находится в отношениях с мужчиной-военным. Она шутила, что "наволонтерила" себе бойфренда. Однако Анна не рассказывает деталей о своем избраннике. И подчеркивает, что вместе с ним чувствует себя в безопасности.

Мне очень приятно, что он очень быстро реагирует на все мои просьбы. Он уверенный в себе мужчина и понимает, что я красивая женщина, поэтому ко мне много внимания. Он знает, что ни с кем не конкурирует. Вы видели вообще военных? У них тестостерон кипит. Рядом с ним чувствую безопасность,

– делилась Анна Неплях.



Анна Неплях с бойфрендом / Фото из инстаграм-сториз

Рамина Эсхакзай

Так же мало о своем любимом-военном рассказывает блогер Рамина Эсхакзай. Она готова показать избранника только тогда, когда это будет безопасно для них обоих. Журналистка признавалась, что познакомилась с ним благодаря бывшему жениху: тот посоветовал взять у него интервью.

Я сразу озвучила свою позицию: мой парень – военный, и для нашей безопасности мы решили пока не афишировать отношения. Ближайшие люди знают, что мы вместе, и я им очень благодарна за то, что уважают наше пространство. Конечно, когда мы будем готовы, то открыто расскажем об этом,

– говорила Рамина.



Бойфренд Рамины / Фото из инстаграм-сториз

Маричка Падалко

Телеведущая познакомилась с Егором Соболевым еще до Оранжевой революции, когда они оба были женаты. И пара поняла, что влюбилась, поэтому Маричка и Егор разорвали прежние отношения и официально сошлись.

У пары бывали непростые этапы в жизни. Один из таких пришелся на начало полномасштабной войны, когда Соболев поступил в ВСУ. Он участвовал в боях за Ирпень и Бучу. В октябре 2024 Маричка рассказала, что ее муж является заместителем командира 12-го отряда спецназначения и отвечает за беспилотники. Он с собратьями работает на разных участках фронта.

Это определенный вызов, потому что ты привыкаешь к одной точке, там уже легче работать. Но это большой плюс для меня лично, потому что из-за того, что уровень задач, которые они выполняют, значительно усложнился, эти задачи требуют планирования в Киеве. Поэтому перед каждой операцией он должен появиться в Киеве на планирование и согласование,

– рассказывала Маричка Падалко.



Маричка Падалко с мужем / Фото из инстаграма ведущей