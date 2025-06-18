Та Леся Нікітюк – не єдина українська знаменитість, у якої є стосунки з військовим. Show 24 розповість про зірок, обранці яких також служать у Силах оборони. Хтось з цих пар був у стосунках ще до повномасштабного вторгнення, а хтось познайомився вже у час великої війни.

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Маша Єфросиніна

Маша Єфросиніна і Тимур Хромаєв у шлюбі вже понад 20 років. У їхніх стосунках була як криза, так і щасливі миті. Але з початку повномасштабного вторгнення подружжя стикнулося з новою реальністю.

Спершу Тимур Хромаєв вступив до тероборони, а згодом продовжив службу в одному з київських підрозділів. Востаннє Маша повідомляла, що її чоловік є заступником командира роти з озброєння. Їм нечасто вдається бачитися, однак стосунки тримаються на досвіді та підтримці.

Я нічим не відрізняюся від жінок, які чекають. Війна – це неймовірна втома від того, що Тимура постійно немає. Фізично це дуже важко. Я жінка тактильна, люблю ласку, увагу, і Тимур завжди мені їх давав,

– зізналась ведуча.



Маша Єфросиніна з чоловіком і сином / Фото з інстаграму ведучої

Альона Омаргалієва

У 2009 році Альона та Тамерлан створили дует, а вже за два роки у них зав'язався роман. У 2013 пара зіграла весілля, згодом у них народився син.

На початку повномасштабного вторгнення Альона з сином виїхала на захід України, а Тамерлан повернувся до Києва та записався до тероборони. Згодом він зрозумів, що війна скоро не завершиться, тому потрібно заглиблюватись у військову справу. Деталями служби Тамерлан майже не ділиться.

Зараз ми бачимося частіше. Він спочатку їздив як доброволець. Зараз займається військовою справою, разом з військовими. Тобто не постійно на відстані від мене. Він виїжджає, повертається додому. Він навіть може приділяти час дитині. Я вже так не страждаю,

– розповідала Альона Омаргалієва.



Альона Омаргалієва й Тамерлан / Фото з інстаграму співачки

Анна Неплях

У березні "Міс Всесвіт Україна 2021" зізналася, що перебуває у стосунках з чоловіком-військовим. Вона жартувала, що "наволонтерила" собі бойфренда. Проте Анна не розповідає деталей про свого обранця. Та підкреслює, що разом з ним почувається у безпеці.

Мені дуже приємно, що він дуже швидко реагує на всі мої прохання. Він упевнений у собі чоловік і розуміє, що я красива жінка, тому до мене багато уваги. Він знає, що ні з ким не конкурує. Ви бачили взагалі військових? У них тестостерон кипить. Поруч із ним відчуваю безпеку,

– ділилася Анна Неплях.



Анна Неплях з бойфрендом / Фото з інстаграм-сторіз

Раміна Есхакзай

Так само мало про свого коханого-військового розповідає блогерка Раміна Есхакзай. Вона готова показати обранця тільки тоді, коли це буде безпечно для них обох. Журналістка зізнавалась, що познайомилась з ним завдяки колишньому нареченому: той порадив взяти у нього інтерв'ю.

Я одразу озвучила свою позицію: мій хлопець – військовий, і задля нашої безпеки ми вирішили поки що не афішувати стосунки. Найближчі люди знають, що ми разом, і я їм дуже вдячна за те, що поважають наш простір. Звісно, коли ми будемо готові, то відкрито розповімо про це,

– казала Раміна.



Бойфренд Раміни / Фото з інстаграм-сторіз

Марічка Падалко

Телеведуча познайомилась з Єгором Соболєвим ще до Помаранчевої революції, коли вони обоє були одруженими. Та пара зрозуміла, що закохалась, тому Марічка і Єгор розірвали колишні стосунки та офіційно зійшлися.

У пари бували непрості етапи в житті. Один з таких припав на початок повномасштабної війни, коли Соболєв вступив до ЗСУ. Він брав участь у боях за Ірпінь і Бучу. У жовтні 2024 Марічка розповіла, що її чоловік є заступником командира 12-го загону спецпризначення та відповідає за безпілотники. Він з побратимами працює на різних ділянках фронту.

Це певний виклик, бо ти звикаєш до однієї точки, там вже легше працювати. Але це великий плюс для мене особисто, бо через те, що рівень задач, які вони виконують, значно ускладнився, ці задачі потребують планування в Києві. Тому перед кожною операцією він має з'явитися в Києві на планування й узгодження,

– розповідала Марічка Падалко.



Марічка Падалко з чоловіком / Фото з інстаграму ведучої