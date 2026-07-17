Леся Никитюк без макияжа показала малыша Оскара и объявила о перерыве в карьере

Украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась новой фотографией со своим годовалым сыном Оскаром. Звезда показала, как проводит отпуск с малышом, и объявила о временной паузе в карьере.

В своем фотоблоге знаменитость опубликовала снимок с загородного отдыха. Никитюк по-прежнему заботится о конфиденциальности и пока не готова публично показывать лицо ребенка, поэтому на фото мальчик позирует спиной к объективу, сидя на руках у мамы. Сама ведущая предстала перед камерой без макияжа в легком летнем образе.

Наш маленький скворец и сладкий масипун,

– трогательно подписала снимок Леся.

Леся Никитюк с сыном / Фото из инстаграма

Кроме того, телеведущая сообщила поклонникам об изменениях в своем рабочем графике. По словам звезды, она решила взять длительную паузу в карьере. Никитюк планирует полностью посвятить время отдыху и семье в течение ближайшего месяца, а к съемкам и проектам вернется только в середине августа.

Леся Никитюк взяла отпуск / Фото из инстаграма

Напомним, Леся Никитюк воспитывает сына вместе со своим женихом, военнослужащим Дмитрием Бабчуком. Пара объявила о своей помолвке в начале 2025 года, а уже летом того же года впервые стала родителями. Известно, что избранник телеведущей моложе ее на девять лет.

Напомним, что Леся Никитюк уехала с сыном из столицы из-за постоянных обстрелов.

