Show24 Украинские звезды Редкое совместное появление: Леся Никитюк показала, как развлекается с женихом-военным на воде
21 июля, 16:03
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Редкое совместное появление: Леся Никитюк показала, как развлекается с женихом-военным на воде

Марта Яровая

Украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась новыми кадрами из своего отпуска. Звезда впервые за долгое время опубликовала совместные видео со своим женихом, военнослужащим Дмитрием Бабчуком.

Телеведущая, недавно объявившая о временной паузе в карьере, показала в инстаграме, как проводит свободное время с любимым. Пара решила посвятить день активному отдыху на воде.

На опубликованных видеороликах видно, как Никитюк совершенствует свои навыки в вейксерфинге. Для занятий спортом влюбленные арендовали катер и воспользовались услугами профессионального инструктора.

Дмитрий Бабчук в стильном рашгарде со скелетами и солнцезащитных очках сосредоточенно смотрел на воду. Леся не удержалась и сняла этот момент на камеру, наложив на видео культовый трек из "Пиратов Карибского моря".

Дмитрий Бабчук / фото из инстаграма

Телеведущая уже довольно уверенно держится на доске, что свидетельствует о том, что это далеко не первый ее опыт покорения волн.

Леся Никитюк / фото из инстаграма

Напомним, отношения Леси Никитюк и Дмитрия Бабчука, который несет службу в рядах Вооруженных сил Украины, начались осенью 2024 года. Уже в январе 2025 года во время зимнего отдыха в Карпатах военный сделал предложение своей избраннице. Летом того же года пара впервые стала родителями – у них родился сын Оскар.

Планы на свадьбу сейчас находятся "на этапе мечты" и на стадии обсуждения деталей, хотя в звездном окружении уже активно ходят слухи о поиске свадебного платья.

Кстати, Леся Никитюк уехала из столицы вместе с сыном из-за постоянных обстрелов Киева.

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