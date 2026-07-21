Редкое совместное появление: Леся Никитюк показала, как развлекается с женихом-военным на воде

Украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась новыми кадрами из своего отпуска. Звезда впервые за долгое время опубликовала совместные видео со своим женихом, военнослужащим Дмитрием Бабчуком.

Телеведущая, недавно объявившая о временной паузе в карьере, показала в инстаграме, как проводит свободное время с любимым. Пара решила посвятить день активному отдыху на воде.

На опубликованных видеороликах видно, как Никитюк совершенствует свои навыки в вейксерфинге. Для занятий спортом влюбленные арендовали катер и воспользовались услугами профессионального инструктора.

Дмитрий Бабчук в стильном рашгарде со скелетами и солнцезащитных очках сосредоточенно смотрел на воду. Леся не удержалась и сняла этот момент на камеру, наложив на видео культовый трек из "Пиратов Карибского моря".

Дмитрий Бабчук / фото из инстаграма

Телеведущая уже довольно уверенно держится на доске, что свидетельствует о том, что это далеко не первый ее опыт покорения волн.

Леся Никитюк / фото из инстаграма

Напомним, отношения Леси Никитюк и Дмитрия Бабчука, который несет службу в рядах Вооруженных сил Украины, начались осенью 2024 года. Уже в январе 2025 года во время зимнего отдыха в Карпатах военный сделал предложение своей избраннице. Летом того же года пара впервые стала родителями – у них родился сын Оскар.

Планы на свадьбу сейчас находятся "на этапе мечты" и на стадии обсуждения деталей, хотя в звездном окружении уже активно ходят слухи о поиске свадебного платья.

Кстати, Леся Никитюк уехала из столицы вместе с сыном из-за постоянных обстрелов Киева.