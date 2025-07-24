Через месяц после родов: Никитюк вернулась к работе, где показалась в кожаном образе

Лишь недавно украинский шоубиз был шокирован известием о том, что Леся Никитюк родила первенца, а теперь телеведущая сообщила, что возвращается к работе.

Произошло это лишь спустя месяц после родов. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Леси Никитюк.

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Так, на днях известная украинская блогерша Кэнди Суперстар масштабно отметила свой день рождения. Ей исполнилось 28 лет. По этому случаю Наталья Угличская – такое настоящее имя инфлюенсерки, устроила грандиозную вечеринку, где выступали Виталий Козловский и Павел Зибров, а ведущей праздника стала Леся Никитюк.

Понемногу возвращаюсь к тому, что люблю. К работе. Буквально на несколько часов оставляю своего маленького кентавра,

– отметила знаменитость.

День рождения именинница устроила в ковбойском стиле, поэтому на праздник Леся Никитюк пришла в шляпе из джинсовой ткани, черном корсете из искусственной кожи с декоративной шнуровкой по бокам, перчатках с бахромой и в джинсовых шортах с необработанным краем. Образ ведущая дополнила лаконичным украшением – серебряным крестиком на тонкой цепочке и длинным кулоном, спускающимся к талии.

Леся Никитюк стала ведущей на дне рождении блогера Кэнди Суперстар / Скриншот из инстаграм-сторис

Напомним, Леся Никитюк родила 15 июня, а на днях телеведущая показала, как отметила 1 месяц сына.