В годовщину знакомства: Кажанна впервые за долгое время показалась с любимым-военным
- Кажанна показала совместную фотографию с парнем Даниилом и призвала поддержать сбор на дроны для 12-й бригады НГУ "Азов".
- Даниил выразил благодарность Кажанне за распространение сбора на концертах и признался ей в любви.
Кажанна (Анна Макиенко) впервые за долгое время показалась со своим парнем-военным. Певица опубликовала совместную фотографию с любимым в годовщину их знакомства.
Кажанна поделилась фотографией с Даниилом в инстаграме. Она попросила поддержать сбор.
Читайте также Не хотелось "бизнес муток", – Jerry Heil прокомментировала скандал между Кажанной и ее лейблом
Кажанна рассказала, что познакомилась с Даниилом год назад, 17 февраля, после своего концерта во Львове. Вчера же певица снова выступила там – она развлекала поклонников на концертной арене "Малевич".
Я думаю, это знак закрыть сегодня его сбор,
– написала Кажанна.
Важно! Даниил открыл сбор для 12-й бригады НГУ "Азов". Средства нужны на ударные дроны и дроны-перехватчики от проекта "Тыловики". Цель – 500 тысяч гривен. Поддержать сбор можно по ссылке.
На своей странице в инстаграме Даниил трогательно обратился к своей девушке. Военный признался, что очень любит Кажанну и поблагодарил ее за то, что появилась в его жизни.
Защитник также поблагодарил любимую за то, что она распространяет его сбор на своих концертах.
Что известно о парне Кажанны?
Напомним, Кажанна впервые показалась со своим возлюбленным в конце марта 2025 года. Даниил поделился совместными фотографиями с певицей в социальной сети X.
Избранник Кажанны – военнослужащий 12-й бригады специального назначения НГУ "Азов" с позывным "Тень".
Даниил родился в городе Лисичанск Луганской области, а к армии присоединился в 19 лет.