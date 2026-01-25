Пережила измену и похоронила мужа: все о личной жизни Тины Кароль

Тина Кароль – это сильная женщина, которая прошла в своей жизни одно из самых тяжелых испытаний – потеряла любимого человека. Более 10 лет она жила с этой болью и наконец смогла ее отпустить.

Чаще всего пресса рассказывает именно о браке певицы с продюсером Евгением Огиром. Однако еще до встречи с мужем у Кароль были некоторые романы, которые становились заголовками СМИ, передает 24 Канал.

Роман с Кириллом Туриченко

С этим певцом звезда познакомилась в 16 лет на "Черноморских играх". Однако отношения завязались лишь в 2006 году. Тогда их судьбы пересеклись во время отбора на Евровидение. Пара тщательно скрывала свой роман.

Однако долго вместе они не пробыли. Что стало причиной разрыва неизвестно, однако Кирилл не раз заявлял, что Кароль разбила ему сердце.

Тина Кароль и Кирилл Туриченко / Фото из открытых источников

Отношения, которые закончились изменой

В 18 лет и певицы завязались отношения с украинским актером и режиссером Дмитрием Тобульцивем. Мужчина старше певицы на шесть лет.

Познакомились они в театре, ведь оба имели роли в спектакле. Вместе они прожили три года, а через некоторое время Дмитрий начал увлекаться другими женщинами. Терпение Кароль лопнуло тогда, когда она увидела, как ее любимый целует другую женщину.

Пара разошлась перед конкурсом "Новая Волна". Тобульцев впоследствии извинился и даже написал для исполнительницы две песни – "Твои грехи" и "Обещай".

И смерть разлучила их: брак с Евгением Огиром

15 июня 2008 года звезда обвенчалась со своим продюсером Евгением Огиром.

Свадьба Тины Кароль и Евгения Огира / Фото из инстаграма фан-страницы певицы

В ноябре того же года у пары родился сын Вениамин. К сожалению, 28 апреля 2013 года Евгений умер от рака желудка. Эта страшная новость разбила сердце певице, ведь она до сих пор признается, что ее настоящей и единственной любовью был и остается Евгений.

Мальчик живет и учится в Лондоне, а внешне очень похож на своего отца.

Тина Кароль с сыном / Фото из инстаграма певицы

Был ли у Тины Кароль роман с Даном Баланом?

Когда артистка была в составе жюри на проекте "Голос страны", она вместе с певцом Даном Баланом играли экранный роман, и большинство аудитории было уверено, что звездная пара имеет все шансы на то, чтобы построить крепкий союз.

В соцсетях создали даже фан-базу DanTina, которая подогревала слухи о вероятном романе знаменитостей. Но в один момент любовная история пересекла грань, и Дан Балан не выдержал такого давления. Он обратился к фан-группе DanTina и заявил, что она "терроризирует его семью, друзей и близкое окружение".

Это низко! Как я вам говорил несколько лет назад: нас с Тиной не связывают близкие отношения. Мы не общались уже 2 года. Нет смысла в существовании вашей группы. Вы живете в иллюзиях, а ваши действия, которые нацелены на то, чтобы вредить другим, делает ваше сообщество опасным для общества,

– написал артист.

Дан Балан и Тина Кароль / Фото из инстаграма певца

Кроме того, певице приписывали романы и с другими мужчинами: с на 9 лет младшим Юрием Арошидзе и танцовщиком Дмитрием Жуком.

Свободно ли сердце Тины Кароль сейчас?

В прошлом году, в годовщину смерти Евгения, Кароль написала эмоциональное сообщение, где призналась, что наконец готова к новым отношениям.

Я стала вдовой в 28. И только сейчас, в 40, я готова поднять голову и заглянуть в глаза другого мужчины, только теперь это имеет отклик в моем призыве и запроса для Вселенной. Только теперь это понятно уже взрослому, умному сыну, которому все небо, к которому могла дотянуться, приклонила,

– рассказала Тина Кароль.

Впоследствии она поделилась, что ей нравятся мудрые, сильные, стали, спокойные и рассудительные мужчины, независимо от их финансового состояния.

А в конце года объяснила, почему не вышла замуж после смерти мужа.

Для меня очень важна независимость. Я за этот период могла выйти замуж 20 тысяч раз, забыть обо всем и вообще ничем не заниматься, перекладывать бриллианты из одной коробочки в другую. Но это не я. Я – это про чувствовать жизнь, усталость, о достижениях,

– подчеркнула Тина.

Поэтому свободно ли сердце украинской певицы сейчас – неизвестно. Возможно, она еще не встретила того, с кем бы могла познакомить публику.

К слову, сегодня, 25 января. Тина Кароль празднует день рождения. Звезде исполнилось 41 год.