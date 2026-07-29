Известная певица показалась в гипсе после серьезной травмы: "Знакомые и команда были в шоке"

Украинская певица Lida Lee, которую слушатели знают по песням "Схожі", "Незручна" и другим трекам, на этот раз удивила не творческими новостями, а кадрами с больничным гипсом.

Этим она поделилась на своей официальной странице в инстаграмме.

Исполнительница не стала уточнять, при каких обстоятельствах получила травму, но дала понять, что ситуация была серьезной.

Lida Lee показалась с гипсом на руке / Скриншот из инстаграмм-сторис

У меня гипс был, кстати, однажды в жизни. А это второй. Не знаю, как вам рассказать, что произошло, но в ту ночь все мои знакомые и команда были в шоке,

– написала Лидия.

Lida Lee в больнице с гипсом на руке / Скриншот с инстаграмм-сторис

Несмотря на неприятный инцидент, певица не потеряла чувство юмора. Она обратилась к подписчикам с просьбой делать мемы о ней в гипсе и даже показала несколько вариантов.

Lida Lee показала мем с ней

Также Lida Lee поделилась, что пытается держаться привычного ритма жизни настолько, насколько это позволяет травма, в частности, не отказывается от массажа.

Ранее мы рассказывали о подобной истории с певицей MamaRika, которая серьезно травмировала колено. Врачи тогда советовали ей временно остановить концертную деятельность из-за риска ухудшения надрыва связки, однако артистка все же вышла к поклонникам на сцену.