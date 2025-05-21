Впервые после развода: Валерий Харчишин откровенно заговорил о личной жизни
- Валерий Харчишин, лидер группы "Друга Ріка", поделился мыслями об отношениях и любви в новом интервью.
- После развода с женой Юлией, ему приписывали роман с Яниной Соколовой.
Лидер группы "Друга Ріка" Валерий Харчишин редко говорит о личной жизни, но решил откровенно поделился своими мыслями об отношениях и то, чего ожидает от любви. Об этом он рассказал в новом интервью.
Сообщает Show 24 со ссылкой на ютуб-канал Марички Падалко.
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Интервью с Валерием Харчишиным: смотрите видео онлайн
Напомним, недавно Валерий Харчишин развелся со своей женой Юлией после 13 лет отношений. Певец рассказывал, что разорвали отношения они еще до начала полномасштабного вторжения. После этого музыканту приписывали роман с журналисткой Яниной Соколовой, но ни мужчина, ни женщина этого не комментируют. В то же время в мае 2022 года Валерий Харчишин намекал, что имеет отношения. В этом году об этом говорила и Янина.