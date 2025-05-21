Впервые после развода: Валерий Харчишин откровенно заговорил о личной жизни

Сообщает Show 24 со ссылкой на ютуб-канал Марички Падалко.

Не пропустите Невероятное счастье, – известная блогерша Анна Притула показалась на красной дорожке в Каннах

Так, Валерий Харчишин отметил, что, несмотря на все испытания, любовь для него остается фундаментом в жизни.

Я понимаю, что это (любовь – 24 Канал) основа. Мужчина имеет меньший список базовых ценностей, чем женщина. У женщины, возможно, 10-20 пунктов, а у мужчины может быть один-два. Мужчине нужно уважение, доверие, любовь – все, мне больше ничего не нужно от женщины,

– объяснил музыкант.