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Show24 Украинские звезды Впервые после развода: Валерий Харчишин откровенно заговорил о личной жизни
21 мая, 20:44
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Впервые после развода: Валерий Харчишин откровенно заговорил о личной жизни

София Хомишин
Основні тези
  • Валерий Харчишин, лидер группы "Друга Ріка", поделился мыслями об отношениях и любви в новом интервью.
  • После развода с женой Юлией, ему приписывали роман с Яниной Соколовой.

Лидер группы "Друга Ріка" Валерий Харчишин редко говорит о личной жизни, но решил откровенно поделился своими мыслями об отношениях и то, чего ожидает от любви. Об этом он рассказал в новом интервью.

Сообщает Show 24 со ссылкой на ютуб-канал Марички Падалко.

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Так, Валерий Харчишин отметил, что, несмотря на все испытания, любовь для него остается фундаментом в жизни.

Я понимаю, что это (любовь – 24 Канал) основа. Мужчина имеет меньший список базовых ценностей, чем женщина. У женщины, возможно, 10-20 пунктов, а у мужчины может быть один-два. Мужчине нужно уважение, доверие, любовь – все, мне больше ничего не нужно от женщины, 
– объяснил музыкант.

Интервью с Валерием Харчишиным: смотрите видео онлайн

Напомним, недавно Валерий Харчишин развелся со своей женой Юлией после 13 лет отношений. Певец рассказывал, что разорвали отношения они еще до начала полномасштабного вторжения. После этого музыканту приписывали роман с журналисткой Яниной Соколовой, но ни мужчина, ни женщина этого не комментируют. В то же время в мае 2022 года Валерий Харчишин намекал, что имеет отношения. В этом году об этом говорила и Янина.