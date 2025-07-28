Уже не впервые выбирает украинское: звезда K-pop вышел на сцену в кепи от Руслана Багинского

26-летний Ким Хон Джун, лидер популярной южнокорейской группы Ateez, в очередной раз появился на публике в головном уборе от украинского дизайнера. Он надел кепи от Руслана Багинского.

На этот раз – на концерте в Чикаго в рамках американского тура группы. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу артиста.

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Ким Хон Джун появился на концерте в США в джинсовой кепке с кристаллами – Denim Baker Boy Cap, стоимость которой почти 18 500 гривен.

В то же время представители бренда Руслана Багинского отметили, что это не первый раз, когда артист выбирает вещи украинского дизайнера: ранее певец уже носил кепку Багинского во время официальной фотосессии Ateez, появлялся в ней на светских мероприятиях и фан-встречи.

Напомним, что Руслан Багинский – один из самых известных украинских дизайнеров аксессуаров. Его головные уборы носят Мадонна, Бейонсе, Рианна, Белла Хадид, а также звезды K-pop. А недавно Багинский открыл свой первый бутик в Париже.