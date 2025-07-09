С 8 июля по 25 августа 12 самых популярных витрин будут посвящены украинскому бренду Ruslan Baginskiy, которые можно будет увидеть в течение указанных дат, пишет Show24 со ссылкой на инстаграм дизайнера.

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В этом году бренд отмечает 10-летие своей деятельности, поэтому такое событие стало настоящим праздником как для дизайнера, так и для его команды. Стоит отметить, что Galeries Lafayette расположена в самом центре Парижа, а в течение года принимает около 27 миллионов посетителей. А особой деталью оформления фасада стал специальный баннер в сине-желтых цветах площадью 140 квадратных метров.

Руслан Багинский / Фото из инстаграма Ruslan Baginskiy

Да и сам дизайнер не скрывает своей радости и гордости за проделанную работу.

Это большая честь – быть среди тех, кого приглашают на такой takeover. А еще для меня это очень лично – потому что нам 10 лет, и мы здесь!,

– отметил Руслан.

Кроме того, что дизайнер оформил 12 витрин, он еще и открыл поп-ап и магазин своего бренда в формате shop-in-shop.

Как Руслан Багинский оформлял витрины (листайте карусель вправо):

Этот проект вошел в официальную программу кутюрной Недели моды в Париже. "А приглашение украинского бренда только подчеркнуло значимость этого события для украинского дизайна на международной арене", – писала соучредитель и председатель оргкомитета Ukrainian Fashion Week Ирина Данилевская.

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