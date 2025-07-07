Сам Грачев родом из Донецка. Он мечтал учиться в медицинском университете, однако прислушался к словам матери и поступил в педагогический. Интересно, что Грачев увлекся модой еще во время учебы в школе, однако не знал, где можно учиться в Донецке, чтобы связать свою жизнь с этой сферой. Какой была карьера ведущего в Украине, почему выбрал Россию и что говорит о войне на Родине, читайте в материале Show24.
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Карьера в Украине и гражданская позиция
И все же Даниил не сдавался, а освоил курс истории костюма в модельной школе, научился крою и шитью. После обучения попробовал свои силы в журналистике, а также работал учителем английского языка.
А вот карьера телеведущего началась с родного Донецка на местном телеканале. Позже Грачев перебрался в Киев, изменив имидж, чем заинтересовал продюсеров телепередач и некоторых звезд.
С 2012 на экранах украинского телевидения начал выходить проект "Богиня шопинга", а мужчина стал его ведущим. Через 2 года он стал одним из членов жюри в шоу "Мода народа". Этот период на телевидении сделал Грачева успешной медийной личностью.
Даниил Грачев в шоу "Богиня шопинга" / Фото из открытых источников
Во время Революции Достоинства, оккупации Крыма и Донбасса, телеведущий не молчал, а громко говорил. Он высмеивал коллаборантов, сам приходил на Майдан, а также критиковал политиков.
Даниил Грачев на Майдане / Фото из соцсетей
Телеведущий даже записал видео, где призвал к единству и миру, вспоминая о том, что "Украина – одна, Украина – единая".
Даниил Грачев призывает сохранить единство: смотрите видео онлайн
Но вся эта патриотичность развеялась в 2015 году, когда Грачева пригласили работать на российском шоу "Кофе с молоком".
Работа в России и война в Украине
Даниил принял это предложение и стал звездой некоторых пропагандистских телеканалов.
Даниил Грачев стал звездой российского телевидения / Фото из открытых источников
Но часть российской публики не забыла о том, что Грачев поддерживал Украину, и обвинила его в русофобии. Чтобы удержаться за карьеру в России, он извинился за свои проукраинские сообщения и пообещал, что больше не будет лезть туда, "где не является экспертом".
Но и на этом история с телеведущим не закончилась. Он, видимо, решил посидеть на двух стульях, ведь перед украинцами также оправдывался. Даниил заверил, что очень сомневался, принимать ли предложение от российского телевидения, но все же пришел к выводу, что "работа – здесь (ред. 24 Канал – в России), а сердце – в Украине". Также добавил, что очень гордится тем, что является украинцем.
И все же эти слова о патриотизме подталкивают к некоторым сомнениям. К примеру, однажды Грачев надел футболку с лицом российского диктатора Путина. Тогда не смолчала Анастасия Приходько.
Ребята не расстраивайтесь, мне это чмо не жалко, всякое дерьмо тянет к дерьму, Украина чище будет! А на эту мелкую сошку не стоит обращать внимания... Мне интересно только одно, сколько стоит родина?
– заявила певица.
Грачев надел футболку с лицом Путина / Скриншот с видео
Напомним, что недавно Анастасия Приходько объявила о возвращении русскоязычных песен в свой репертуар.
Сегодня Грачев является ведущим "Богини шопинга" и "Богини свиданий" в России. Об этом говорится на его странице в инстаграме.
Даниил Грачев работает в России / Скриншот из инстаграма
Когда Россия начала полномасштабную войну, Грачев заявлял, что порой надо "молчать и просто следить".
До сих пор он делает вид, что ничего не произошло и ничего не происходит. Он продолжает жить и работать в России, но, что интересно, довольно часто путешествует за границу.
Ранее Анатолий Анатолич интересовался, имеет ли телеведущий до сих пор украинский паспорт, чтобы выезжать в зарубежные страны.
Анатолий Анатолич о Данииле Грачеве / Фото из инстаграм-сториз
Делая вывод из соцсетей Грачева, можно предположить, что он не жалеет об измене Украины, а наслаждается жизнью в объятиях агрессора, который разрушил не только родной Донецк телеведущего, но и жизни миллионов людей.