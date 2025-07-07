Сам Грачов родом зі Донецька. Він мріяв навчатись у медичному університеті, однак прислухався до слів матері та вступив до педагогічного. Цікаво, що Грачов захопився модою ще під час навчання у школі, однак не знав, де можна навчатись у Донецьку, щоб пов'язати своє життя з цією сферою. Якою була кар'єра ведучого в Україні, чому обрав Росію та що говорить про війну на Батьківщині, читайте в матеріалі Show24.
Може зацікавити Де зараз Альона Вінницька – ексучасниця гурту "ВІА Гра", яка переживала затяжну депресію
Кар'єра в Україні та громадянська позиція
Та все ж Данило не здавався, а освоїв курс історії костюма в модельній школі, навчився крою і шиття. Після навчання спробував власні сили у журналістиці, а також працював вчителем англійської мови.
А от кар'єра телеведучого розпочалась з рідного Донецька на місцевому телеканалі. Пізніше Грачов перебрався до Києва, змінивши імідж, чим зацікавив продюсерів телепередач і деяких зірок.
З 2012 на екранах українського телебачення почав виходити проєкт "Богиня шопінгу", а чоловік став його ведучим. Через 2 роки він став одним із членів журі у шоу "Мода народу". Цей період на телебаченні зробив Грачова успішною медійною особистістю.
Данило Грачов у шоу "Богиня шопінгу" / Фото з відкритих джерел
Під час Революції Гідності, окупації Криму та Донбасу, телеведучий не мовчав, а голосно говорив. Він висміював колаборантів, сам приходив на Майдан, а також критикував політиків.
Данило Грачов на Майдані / Фото з соцмереж
Телеведучий навіть записав відео, де закликав до єдності та миру, згадуючи про те, що "Україна – одна, Україна – єдина".
Данило Грачов закликає зберегти єдність: дивіться відео онлайн
Та вся ця патріотичність розвіялась у 2015 році, коли Грачова запросили працювати на російському шоу "Кава з молоком".
Робота в Росії та війна в Україні
Данило прийняв цю пропозицію та став зіркою деяких пропагандистських телеканалів.
Данило Грачов став зіркою російського телебачення / Фото з відкритих джерел
Та частина російської публіки не забула про те, що Грачов підтримував Україну, та звинуватила його у русофобії. Щоб втриматись за кар'єру у Росії, він перепросив за свої проукраїнські дописи та пообіцяв, що більше не лізтиме туди, "де не є експертом".
Але і на цьому історія з телеведучим не закінчилась. Він, мабуть, вирішив посидіти на двох стільцях, адже перед українцями також виправдовувався. Данило запевнив, що дуже сумнівався, чи приймати пропозицію від російського телебачення, але все ж прийшов до висновку, що "робота – тут (ред. 24 Канал – у Росії), а серце – в Україні". Також додав, що дуже пишається тим, що є українцем.
Та все ж ці слова про патріотизм підштовхують до деяких сумнівів. До прикладу, одного разу Грачов одягнув футболку з обличчям російського диктатора Путіна. Тоді не змовчала Анастасія Приходько.
Хлопці не турбуйтеся, мені це чмо не шкода, всяке лайно тягне до лайна, Україна чистіше буде! А на цю дрібну сошку не варто звертати уваги... Мені цікаво тільки одне, скільки коштує батьківщина?
– заявила співачка.
Грачов одягнув футболку з обличчям Путіна / Скриншот з відео
Нагадаємо, що нещодавно Анастасія Приходько оголосила про повернення російськомовних пісень у свій репертуар.
Сьогодні Грачов є ведучим "Богині шопінгу" та "Богині побачень" у Росії. Про це йдеться на його сторінці в інстаграмі.
Данило Грачов працює у Росії / Скриншот з інстаграму
Коли Росія розпочала повномасштабну війну, Грачов заявляв, що деколи треба "мовчати й просто стежити".
До сьогодні він вдає, що нічого не сталось і нічого не відбувається. Він продовжує жити та працювати в Росії, але, що цікаво, доволі часто подорожує за кордон.
Раніше Анатолій Анатоліч цікавився, чи телеведучий досі має український паспорт, щоб виїжджати до іноземних країн.
Анатолій Анатоліч про Данила Грачова / Фото з інстаграм-сторіз
Роблячи висновок із соцмереж Грачова, можна припустити, що він не шкодує про зраду України, а насолоджується життям в обіймах агресора, який зруйнував не тільки рідний Донецьк телеведучого, а й життя мільйонів людей.