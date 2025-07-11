Танцівник, а сьогодні – військовий, родом з Одеси. Спершу Дмитро навчався у столичному Інституті фізкультури, а згодом навіть отримав диплом тренера з бальних танців. Найбільших успіхів Дікусар досягнув у латиноамериканських танцях. Він потрапив до фіналу кубка Європи, а згодом став призером Чемпіонату світу. Як склалось особисте життя хореографа та чому взяв до рук зброю, читайте в матеріалі Show24.

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Слава на "Танцях із зірками" та два розлучення

У 2007 році Дмитро танцював на паркеті з Іриною Білик. Парі не вдалось стати переможцями, однак у їхніх серцях розгорілись сильні почуття. Вони відгуляли романтичне весілля у Ріо-де-Жанейро, але шлюб протривав лиш до 2010 року.

Зазначимо, що шлюб Білик і Дікусара мав юридичну силу у Бразилії, але не в Україні.

Ірина Білик і Дмитро Дікусар / Фото надане виданню TАБЛОID

Та попри розставання, хореограф не покинув улюбленої справи. Він взяв участь у грузинській версії проєкту "Танці із зірками". Вже у 2012 році у чоловіка зав'язались стосунки із колегою по паркету – Оленою Шоптенко. Спершу танцюристи не відчували приязні одне до одного, але згодом ці почуття переросли у кохання. За рік вони одружились та навіть повінчались.

Олена Шоптенко та Дмитро Дікусар / Фото з відкритих джерел

Через три роки пара розлучилась, а для Дмитра ця подія стала доволі болючим ударом. Ще у 2020 році танцівник розповідав, що досі повінчаний з Оленою.

Я дізнавався, що в нашій релігії немає процесу "розвінчання" як обряду. Є інстанції, куди ти платиш гривні, і тобі дають довідку, що ти можеш вінчатися ще раз. Через те, що я зараз не одружений і не йду вінчатися, мені ця довідка не потрібна,

– поділився Дмитро Дікусар.

Тоді він казав, що поки що, йому не потрібна "довідка про розвінчання". Але якщо для його майбутньої дружини це питання буде важливим і вона захоче узаконити стосунки й в церкві, то він погодиться з нею і піде по "папірець" про те, що може вінчатись знову.

У травні цього року Олена Шоптенко зізналась, чи спілкується з колишнім чоловіком, який став на захист Батьківщини.

Сьогодні Дікусар не ділиться подробицями особистого життя, тому невідомо, чи вільне його серце.

Служба в ЗСУ та емоційні переживання

Через три дні після початку великої війни Дмитро повідомив своїм шанувальникам, що проходить ВЛК.

Спершу танцівник показував життя військових в побутових умовах, ділився кадрами з фронту, а потім майже зник із публічного поля, адже рідко виходить на зв'язок. За роки повномасштабної війни захисник був у відпустці декілька разів, але зізнався, що цивільне життя приносить йому дискомфорт.

Коли ви бачите військових, не опускайте очі! Привітайтесь, або посміхніться. Нікому, не треба, щоб ви емоціонували, достатньо просто поваги й продовження підтримки людей, що вас захищають! Тільки адресно і з розумом. Я давно усвідомив, що без помочі звичайних цивільних, ми б давно програли. Просто не втомлюйтесь і бережіть себе. Без вас нам кінець,

– писав Дмитро в дописі на свій день народження.

У деякі моменти військовий відчуває ностальгію за танцями, а час від часу навіть здають нерви, що зовсім не дивно в умовах війни. Де саме служить Дмитро – невідомо. Він тримає цю інформацію в таємниці. Чоловік неодноразово писав у своїх дописах, що українці повинні бути разом у такий складний час і не піддаватись на російські провокації.

Крайній раз Дікусар виходив на зв'язок ще у березні цього року. Тоді він "заступився" за Володимира Зеленського, коли того запитали про костюм. Президент відповів, носитиме костюм після закінчення війни, а військовий у своєму інстаграмі пожартував, домалювавши собі костюм на фото у військовій формі.

Дмитро Дікусар / Фото з інстаграму військового

Він неодноразово зазначав, що буде на фронті аж до самої перемоги, а після закінчення війни планує займатися відбудуванням післявоєнної України.