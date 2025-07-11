Танцівник, а сьогодні – військовий, родом з Одеси. Спершу Дмитро навчався у столичному Інституті фізкультури, а згодом навіть отримав диплом тренера з бальних танців. Найбільших успіхів Дікусар досягнув у латиноамериканських танцях. Він потрапив до фіналу кубка Європи, а згодом став призером Чемпіонату світу. Як склалось особисте життя хореографа та чому взяв до рук зброю, читайте в матеріалі Show24.

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У 2007 році Дмитро танцював на паркеті з Іриною Білик. Парі не вдалось стати переможцями, однак у їхніх серцях розгорілись сильні почуття. Вони відгуляли романтичне весілля у Ріо-де-Жанейро, але шлюб протривав лиш до 2010 року.

Зазначимо, що шлюб Білик і Дікусара мав юридичну силу у Бразилії, але не в Україні.

рина Білик і Дмитро ДікусарІрина Білик і Дмитро Дікусар / Фото надане виданню TАБЛОID

Та попри розставання, хореограф не покинув улюбленої справи. Він взяв участь у грузинській версії проєкту "Танці із зірками". Вже у 2012 році у чоловіка зав'язались стосунки із колегою по паркету – Оленою Шоптенко. Спершу танцюристи не відчували приязні одне до одного, але згодом ці почуття переросли у кохання. За рік вони одружились та навіть повінчались.

Олена Шоптенко та Дмитро ДікусарОлена Шоптенко та Дмитро Дікусар / Фото з відкритих джерел

Через три роки пара розлучилась, а для Дмитра ця подія стала доволі болючим ударом. Ще у 2020 році танцівник розповідав, що досі повінчаний з Оленою.

Я дізнавався, що в нашій релігії немає процесу "розвінчання" як обряду. Є інстанції, куди ти платиш гривні, і тобі дають довідку, що ти можеш вінчатися ще раз. Через те, що я зараз не одружений і не йду вінчатися, мені ця довідка не потрібна,
– поділився Дмитро Дікусар.

Тоді він казав, що поки що, йому не потрібна "довідка про розвінчання". Але якщо для його майбутньої дружини це питання буде важливим і вона захоче узаконити стосунки й в церкві, то він погодиться з нею і піде по "папірець" про те, що може вінчатись знову.

У травні цього року Олена Шоптенко зізналась, чи спілкується з колишнім чоловіком, який став на захист Батьківщини.

Сьогодні Дікусар не ділиться подробицями особистого життя, тому невідомо, чи вільне його серце.

Через три дні після початку великої війни Дмитро повідомив своїм шанувальникам, що проходить ВЛК.

Спершу танцівник показував життя військових в побутових умовах, ділився кадрами з фронту, а потім майже зник із публічного поля, адже рідко виходить на зв'язок. За роки повномасштабної війни захисник був у відпустці декілька разів, але зізнався, що цивільне життя приносить йому дискомфорт.

Коли ви бачите військових, не опускайте очі! Привітайтесь, або посміхніться. Нікому, не треба, щоб ви емоціонували, достатньо просто поваги й продовження підтримки людей, що вас захищають! Тільки адресно і з розумом. Я давно усвідомив, що без помочі звичайних цивільних, ми б давно програли. Просто не втомлюйтесь і бережіть себе. Без вас нам кінець,
писав Дмитро в дописі на свій день народження.

У деякі моменти військовий відчуває ностальгію за танцями, а час від часу навіть здають нерви, що зовсім не дивно в умовах війни. Де саме служить Дмитро – невідомо. Він тримає цю інформацію в таємниці. Чоловік неодноразово писав у своїх дописах, що українці повинні бути разом у такий складний час і не піддаватись на російські провокації.

Крайній раз Дікусар виходив на зв'язок ще у березні цього року. Тоді він "заступився" за Володимира Зеленського, коли того запитали про костюм. Президент відповів, носитиме костюм після закінчення війни, а військовий у своєму інстаграмі пожартував, домалювавши собі костюм на фото у військовій формі.

Дмитро Дікусар Дмитро Дікусар / Фото з інстаграму військового

Він неодноразово зазначав, що буде на фронті аж до самої перемоги, а після закінчення війни планує займатися відбудуванням післявоєнної України.