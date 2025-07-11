Танцовщик, а сегодня – военный, родом из Одессы. Сначала Дмитрий учился в столичном Институте физкультуры, а впоследствии даже получил диплом тренера по бальным танцам. Наибольших успехов Дикусар достиг в латиноамериканских танцах. Он попал в финал кубка Европы, а впоследствии стал призером Чемпионата мира. Как сложилась личная жизнь хореографа и почему взял в руки оружие, читайте в материале Show24.

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В 2007 году Дмитрий танцевал на паркете с Ириной Билык. Паре не удалось стать победителями, однако в их сердцах разгорелись сильные чувства. Они отгуляли романтическую свадьбу в Рио-де-Жанейро, но брак продлился лишь до 2010 года.

Отметим, что брак Билык и Дикусара имел юридическую силу в Бразилии, но не в Украине.

рина Билык и Дмитрий ДикусарИрина Билык и Дмитрий Дикусар / Фото предоставлено изданию TАБЛОID

Но несмотря на расставание, хореограф не покинул любимого дела. Он принял участие в грузинской версии проекта "Танцы со звездами". Уже в 2012 году у мужчины завязались отношения с коллегой по паркету – Еленой Шоптенко. Сначала танцоры не испытывали приязни друг к другу, но впоследствии эти чувства переросли в любовь. Через год они поженились и даже обвенчались.

Алена Шоптенко и Дмитрий ДикусарАлена Шоптенко и Дмитрий Дикусар / Фото из открытых источников

Через три года пара развелась, а для Дмитрия это событие стало довольно болезненным ударом. Еще в 2020 году танцовщик рассказывал, что до сих пор обвенчан с Еленой.

Я узнавал, что в нашей религии нет процесса "развенчания" как обряда. Есть инстанции, куда ты платишь гривны, и тебе дают справку, что ты можешь венчаться еще раз. Из-за того, что я сейчас не женат и не иду венчаться, мне эта справка не нужна,
– поделился Дмитрий Дикусар.

Тогда он говорил, что пока что, ему не нужна "справка о развенчании". Но если для его будущей жены этот вопрос будет важным и она захочет узаконить отношения и в церкви, то он согласится с ней и пойдет за "бумажкой" о том, что может венчаться снова.

В мае этого года Алена Шоптенко призналась, общается ли с бывшим мужем, который стал на защиту Родины.

Сегодня Дикусар не делится подробностями личной жизни, поэтому неизвестно, свободно ли его сердце.

Через три дня после начала большой войны Дмитрий сообщил своим поклонникам, что проходит ВЛК.

Сначала танцовщик показывал жизнь военных в бытовых условиях, делился кадрами с фронта, а потом почти исчез из публичного поля, ведь редко выходит на связь. За годы полномасштабной войны защитник был в отпуске несколько раз, но признался, что гражданская жизнь приносит ему дискомфорт.

Когда вы видите военных, не опускайте глаза! Поздоровайтесь, или улыбнитесь. Никому, не надо, чтобы вы эмоционировали, достаточно просто уважения и продолжения поддержки людей, что вас защищают! Только адресно и с умом. Я давно осознал, что без помощи обычных гражданских, мы бы давно проиграли. Просто не уставайте и берегите себя. Без вас нам конец,
писал Дмитрий в заметке на свой день рождения.

В некоторые моменты военный испытывает ностальгию по танцам, а время от времени даже сдают нервы, что совсем не удивительно в условиях войны. Где именно служит Дмитрий – неизвестно. Он держит эту информацию в тайне. Мужчина неоднократно писал в своих сообщениях, что украинцы должны быть вместе в такое сложное время и не поддаваться на российские провокации.

Крайний раз Дикусар выходил на связь еще в марте этого года. Тогда он "вступился" за Владимира Зеленского, когда того спросили о костюме. Президент ответил, что будет носить костюм после окончания войны, а военный в своем инстаграме пошутил, дорисовав себе костюм на фото в военной форме.

Дмитрий Дикусар Дмитрий Дикусар / Фото из инстаграма военного

Он неоднократно отмечал, что будет на фронте до самой победы, а после окончания войны планирует заниматься восстановлением послевоенной Украины.