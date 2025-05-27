Алена Шоптенко призналась, что продолжает поддерживать бывшего мужа. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на программу "Тур звездами".

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Танцовщица поделилась, что очень уважает Дмитрия Дикусара. Они общаются нечасто, но всегда поздравляют друг друга с днем рождения.

Достаточно редко, но мы общаемся. Мы обязательно поздравляем друг друга с днем рождения. Конечно, что по определенным причинам я не могу активно интересоваться его жизнью, но я его поддерживаю и очень-очень уважаю,

– поделилась Алена Шоптенко.

Напомним, между Еленой Шоптенко и Дмитрием Дикусаром начались отношения в 2012 году. Через год пара сыграла свадьбу. Однако в 2016 пара развелась.

С начала полномасштабной войны Дмитрий Дикусар стал на защиту Украины. Он редко выходит на связь и почти не рассказывает о службе. Крайнее сообщение защитника было шутливым – Дикусар иронично ответил на вопрос журналиста об отсутствии костюма у Владимира Зеленского во время встречи с Дональдом Трампом.