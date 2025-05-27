Олена Шоптенко зізналась, що продовжує підтримувати колишнього чоловіка. Про це пише Show 24 з посиланням на програму "Тур зірками".

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Танцівниця поділилась, що дуже поважає Дмитра Дікусара. Вони спілкуються нечасто, але завжди вітають одне одного з днем народження.

Досить рідко, але ми спілкуємося. Ми обов'язково вітаємо одне одного з днем народження. Звісно, що з певних причин я не можу активно цікавитися його життям, але я його підтримую і дуже-дуже поважаю,

– поділилась Олена Шоптенко.

Нагадаємо, між Оленою Шоптенко та Дмитром Дікусаром почалися стосунки у 2012 році. Через рік пара зіграла весілля. Однак у 2016 пара розлучилась.

З початку повномасштабної війни Дмитро Дікусар став на захист України. Він рідко виходить на зв'язок та майже не розповідає про службу. Крайній допис захисника був жартівливим – Дікусар іронічно відповів на запитання журналіста про відсутність костюма у Володимира Зеленського під час зустрічі з Дональдом Трампом.