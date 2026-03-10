Лидер группы Ot Vinta рассказал о самочувствии после инфаркта
- Юрий Журавель, лидер группы Ot Vinta, чувствует себя лучше после инфаркта.
- Музыкант сообщил, что переведен в кардиологическое отделение для дальнейшего лечения.
Украинский музыкант и военный Юрий Журавель в феврале этого года перенес инфаркт. Фронтмен группы Ot Vinta рассказал о своем состоянии и поблагодарил врачей.
Юрий Журавель опубликовал соответствующее сообщение на своей странице в фейсбуке. Он показал фото из больничной палаты.
Музыкант и военный сообщил, что чувствует себя значительно лучше. Сейчас он продолжает лечение в другом отделении.
Докладываю. Я уже переведен из отделения интервенционной радиологии в кардиологическое отделение. Мне намного лучше. Врачи нашей областной – настоящие герои. Их работа ежедневный подвиг. Об этом надо написать песню,
– поделился Юрий Журавель.
Юрий Журавель / Фото из фейсбука Юрия Журавля
Напомним, 10 февраля Юрий Журавель рассказал, что перенес инфаркт. Его жена Наталья рассказала, что в последние недели появлялись неоднократные намеки на проблемы с сердцем. Поэтому тяжелый обширный инфаркт не стал неожиданностью. Она выразила благодарность врачам, реаниматологам и кардиологам, которые спасли жизнь артиста и стабилизировали его состояние.
Что известно о Юрии Журавле?
- Юрий Журавель родился на Житомирщине. После посещения одного из концертов в Ровно он вдохновился и приобрел гитару – и сам научился играть. В 1993 году началась история коллектива, что впоследствии получил название Ot Vinta.
- Также Юрий Журавель – художник и карикатурист. Он создает рисунки и иллюстрации к различным лентам.
- В августе 2025 года Юрий Журавель сообщил, что мобилизовался в Военно-морские силы ВСУ. Он прошел БЗВП и стал морпехом.