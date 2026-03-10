Лидер группы Ot Vinta рассказал о самочувствии после инфаркта

Украинский музыкант и военный Юрий Журавель в феврале этого года перенес инфаркт. Фронтмен группы Ot Vinta рассказал о своем состоянии и поблагодарил врачей.

Юрий Журавель опубликовал соответствующее сообщение на своей странице в фейсбуке. Он показал фото из больничной палаты.

Музыкант и военный сообщил, что чувствует себя значительно лучше. Сейчас он продолжает лечение в другом отделении.

Докладываю. Я уже переведен из отделения интервенционной радиологии в кардиологическое отделение. Мне намного лучше. Врачи нашей областной – настоящие герои. Их работа ежедневный подвиг. Об этом надо написать песню,

– поделился Юрий Журавель.



Юрий Журавель / Фото из фейсбука Юрия Журавля

Напомним, 10 февраля Юрий Журавель рассказал, что перенес инфаркт. Его жена Наталья рассказала, что в последние недели появлялись неоднократные намеки на проблемы с сердцем. Поэтому тяжелый обширный инфаркт не стал неожиданностью. Она выразила благодарность врачам, реаниматологам и кардиологам, которые спасли жизнь артиста и стабилизировали его состояние.

Что известно о Юрии Журавле?