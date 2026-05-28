Фронтмен группы ТИК похвастался дочерью-выпускницей и показал семейное фото

Украинский музыкант Виктор Бронюк рассказал, что его дочь официально завершила обучение в школе. 17-летняя Ева стала выпускницей.

Фронтмен группы "ТИК" поделился фото с праздника последнего звонка. Он опубликовал семейную фотографию на своей странице в инстаграме.

Виктор Бронюк вместе с женой и дочерью-выпускницей позировали на фоне фотозоны. На последний звонок 17-летняя Ева выбрала черное платье макси с блестками и длинным вырезом. Часть волос она собрала сзади, а остальные распустила и уложила локонами. Образ завершали черные туфли.

Музыкант вместе с женой вместо этого выбрали светлую одежду. Виктор Бронюк в подписи к фото поделился, что гордится дочкой, и поздравил ее с важным днем.

Последний звонок нашей выпускницы. 11 классов школы позади, впереди – новые вершины! Поздравляем с успешным окончанием школы, наша красавица! Ево, любим и гордимся тобой!

– написал Виктор Бронюк.



Виктор Бронюк с женой и дочкой / Фото из инстаграма Виктора Бронюка

Сколько детей у Виктора Бронюка?

Виктор Бронюк состоит в браке с женой Татьяной. Супруги воспитывают двоих детей - 17-летнюю дочь Еву и 15-летнего сына Даниила.

Ева завершила обучение в частном учебном заведении "ХАБ Скул" в Виннице. В прошлом году звездный отец рассказывал, что у дочери есть много интересов, поэтому в то время у нее не было конкретного выбора относительно будущей профессии.

Даниил сейчас тоже учится в Виннице, в Подольском научно-техническом лицее для одаренной молодежи с ИТ-направлением.